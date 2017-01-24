В ЕС назвали незаконным решение Израиля о новом строительстве в поселениях

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Европейский союз считает решение властей Израиля о строительстве сотен новых единиц жилья на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме не соответствующим нормам международного права. Это следует из распространенного внешнеполитической службой ЕС пресс-релиза.

"Продолжающееся расширение поселений, незаконное с точки зрения международного права, так как оно противоречит резолюции Совбеза ООН 2334, идет в разрез и с многолетней политикой ЕС, а также с рекомендациями "ближневосточного квартета" (РФ, США, ЕС, ООН - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Отмечается, что лишь решение, основанное на принципе "два государства для двух народов", может привести к миру. Действия же израильских властей подрывают перспективы жизнеспособного мирного урегулирования.

ЕС сожалеет о мерах, на которые идет руководство еврейского государства, несмотря на "серьезную озабоченность мирового сообщества и протесты, которые звучат на самых разных уровнях".

Ранее руководство Израиля разрешило строительство 2,5 тыс. единиц жилья на Западном берегу Иордана. В воскресенье израильские власти одобрили строительство 566 единиц жилья в Восточном Иерусалиме. В ООН обе этих области считаются оккупированной Израилем территорией. Решения были приняты несмотря на принятую 23 декабря СБ ООН резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских землях.

Руководство Палестины потребовало от международного сообщества "призвать к ответу" власти еврейского государства и призвало страны мира к немедленным действиям.