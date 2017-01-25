Трамп пообещал принять ряд решений в сфере национальной безопасности

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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп на своей странице в микроблоге Twitter пообещал предпринять ряд шагов в сфере национальной безопасности, вновь заявив о намерении "построить стену".
Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 января 2017 г.
"Для национальной безопасности завтра будет большой день. Среди всего прочего, мы построим стену!", - написал глава государства. Никаких подробностей не приводится.
Между тем, как сообщили СМИ со ссылкой на источники в администрации и Конгрессе, Трамп собирается подписать исполнительный указ о начале строительства стены на границе с Мексикой - об этом он регулярно говорил в ходе прошедшей предвыборной кампании.
На это будут выделены средства федерального бюджета, уточняет газета The New York Times.
Кроме того, как передают агентства Reuters и Associated Press, на этой неделе Трамп также даст распоряжение остановить выдачу виз гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.
Запрет будет действовать до тех пор, пока власти США не разработают более жесткий механизм проверки беженцев, желающих въехать на территорию страны.