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Спикер Палаты представителей США заявил о незаконности пыток

Международная панорама
26 января, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Пол Райан также сказал, что узаконивать пытки не планируется. При этом Дональд Трамп ранее заявил, что уверен в эффективности пыток при допросах подозреваемых в терроризме
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© REUTERS/Larry Downing

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Пытки противозаконны в США и не будут узаконены ни при каких обстоятельствах. Данное заверение дал журналистам в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан.

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"Пытки противозаконны, и мы согласны с тем, что они незаконны и не будут законными", - отметил Райан. Он вместе с лидером республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки) отвечали на вопросы, касающиеся последних распоряжений президента Дональда Трампа, а также злободневных публикаций.

В данном случае речь шла о публикациях информационного агентства Associated Press (AP) и газеты Washington Post (WP), утверждавших, что Трамп поручает советникам изучить возможность пересмотра методов допроса подозреваемых в террористической деятельности и возобновления функционирования тайных тюрем ЦРУ за пределами США. AP и газета ссылались на проект соответствующего указа, оказавшийся в их распоряжении.

По оценке AP, документ также открывает дорогу к отказу от обязательства предыдущей вашингтонской администрации во главе с президентом Бараком Обамой закрыть тюрьму на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба). В проекте изложено поручение "подготовить для президента рекомендации относительно целесообразности возобновления программы допроса обладающих ценными сведениями террористов из числа иностранцев за пределами Соединенных Штатов, а также целесообразности включения в эту программу объектов Центрального разведывательного управления, предназначенных для временного содержания".

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Тем не менее в указе советникам предписывается при проработке данного вопроса неукоснительно соблюдать законы США и принципиально исключать возможность пыток подозреваемых. По свидетельству AP, проект указа был распространен Белым домом в Конгрессе США для ознакомления и консультаций, после завершения которых его подпишет Трамп.

Белый дом в среду опроверг эти публикации. Как заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь главы администрации США Шон Спайсер, опубликованный американской печатью проект указа не является документом Белого дома. "Я не имею представления, откуда он взялся, но это не документ Белого дома", - утверждал Спайсер. При этом он не ставил под сомнение подлинность ставшего достоянием гласности проекта указа, но отрицал, что документ был составлен по распоряжению Трампа.

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