ООН отказалась комментировать планы Трампа урезать финансирование организации

ООН, 26 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН хочет сохранить крепкие отношения с Соединенными Штатами и не собирается комментировать готовящиеся указы администрации президента страны Дональда Трампа до тех пор, пока они не будут подписаны. Об этом заявил корреспонденту ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, комментируя сообщения о планах американских властей сократить финансирование ООН и других международных организаций на 40%.

"Безусловно, мы хотим, чтобы отношения между США и ООН продолжали оставаться крепкими, и мы продолжим работать над этим. Что касается указов, то мы не комментируем те, которые еще не подписаны, потому что их содержание до тех пор остается предметом для спекуляций", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ранее газета New York Times, администрация США подготовила проект указа о сокращении "по крайней мере на 40%" ассигнований в бюджет ООН и ее агентств, а также других международных организаций. Речь, в частности, идет о структурах, которые принимают в свой состав Палестинскую национальную администрацию или Организацию освобождения Палестины, а также об организациях, которые уклоняются от санкций, введенных в отношении Ирана и КНДР. В проекте указа также содержится призыв к полному прекращению финансирования организаций, "находящихся под контролем или сильным влиянием любого государства - спонсора терроризма" или обвиняемых в преследовании отдельных групп населения или ином систематическом нарушении прав человека, уточняет издание со ссылкой на текст документа.

На сегодняшний день США покрывают около 22% расходов всемирной организации, регулярный бюджет которой составляет $5,4 млрд. С учетом взносов на проведение миротворческих операций взносы Вашингтона составляют около $3 млрд в год. Еще около $5 млрд американская сторона, по данным телеканала Fox News, перечисляет дочерним структурам всемирной организации.

Возможный выход США из ООН

Готовящийся шаг администрации США рассматривается в качестве ответа на принятую 23 декабря 2016 года Советом Безопасности ООН резолюцию против израильской поселенческой деятельности. Делегация США не стала накладывать на нее вето, что вызвало негодование Израиля, а также консервативных американских политиков. Трамп заявил, что после его прихода к власти в США для ООН "все будет иначе".

Ранее в январе в Сенате Конгресса США был представлен законопроект, предусматривающий сокращение финансирования ООН до тех пор, пока Совет Безопасности не отзовет принятую резолюцию. В свою очередь, на рассмотрение Палаты представителей был внесен проект законодательного акта о выходе США из ООН и связанных с ней структур. Документ также аннулирует участие страны в конвенциях всемирной организации и разрывает соглашение о размещении в Нью-Йорке ее штаб-квартиры, подписанное в июне 1947 года.

В начале января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с Трампом, обсудив с ним двусторонние отношения. Как сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, вечером 27 января Гутерриш примет нового постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

Вопросы, касающиеся планов американской администрации сократить финансирование ООН, а также других готовящихся или уже подписанных указов Трампа, 26 января преобладали на ежедневном брифинге для журналистов в штаб-квартире всемирной организации. В какой-то момент Дюжаррик охарактеризовал текущее положение дел в отношениях между ООН и Вашингтоном как "период неопределенности".

"Я думаю, что мы все сейчас проходим период неопределенности. Вскоре сюда прибудет постоянный представитель (США), генеральный секретарь очень хорошо с ней поговорит, а позднее, я уверен, побеседует также с госсекретарем и другими членами администрации. Мы проработаем все эти вопросы, но мы прекрасно отдаем себе отчет о происходящем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.