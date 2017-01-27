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ОБСЕ продлила мандат миссии наблюдателей на границе РФ и Украины

Международная панорама
27 января, 23:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Речь идет о миссии наблюдателей организации на погранпунктах "Донецк" и "Гуково"
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Постоянный совет ОБСЕ в очередной раз продлил мандат наблюдательной миссии на российско-украинской границе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Сроки действия мандатов миссии наблюдателей ОБСЕ на российской границе на погранпунктах "Донецк" и "Гуково"... были продлены сегодня по решению Постоянного совета ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Изначально решение о размещении такой миссии, которая включает на сегодняшний день 20 наблюдателей, было принято 24 июля 2014 года. Мандат также был рассчитан на три месяца и постоянно продлевался.

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