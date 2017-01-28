Аргентина обеспокоена планами США построить стену на границе с Мексикой

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Аргентины обеспокоено односторонним решением США построить стену на границе с Мексикой и призывает страны к диалогу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и по делам религий южноамериканской страны.
"Аргентина считает, что диалог и поиск консенсуса должны быть основополагающими принципами в отношениях между всеми странами в мире, особенно это важно для соседних государств", - говорится в заявлении. "В связи с этим республика выражает обеспокоенность односторонней инициативой о строительстве стены между Соединенным Штатами и Мексикой", - добавляет ведомство.
Буэнос-Айрес также выразил надежду, что "этот вопрос может быть решен путем диалога и на основе уважения".
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем Мексика заплатит за возведение ограждения тем или иным образом.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.