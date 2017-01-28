Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аргентина обеспокоена планами США построить стену на границе с Мексикой

Международная панорама
28 января, 6:14 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Буэнос-Айрес также выразил надежду, что "этот вопрос может быть решен путем диалога и на основе уважения"
Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Аргентины обеспокоено односторонним решением США построить стену на границе с Мексикой и призывает страны к диалогу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и по делам религий южноамериканской страны.

Смотрите также
Дональд Трамп
Трамп: строительство стены на границе с Мексикой начнется немедленно

"Аргентина считает, что диалог и поиск консенсуса должны быть основополагающими принципами в отношениях между всеми странами в мире, особенно это важно для соседних государств", - говорится в заявлении. "В связи с этим республика выражает обеспокоенность односторонней инициативой о строительстве стены между Соединенным Штатами и Мексикой", - добавляет ведомство.

Буэнос-Айрес также выразил надежду, что "этот вопрос может быть решен путем диалога и на основе уважения".

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем Мексика заплатит за возведение ограждения тем или иным образом. 

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

Смотрите также

Ватикан обеспокоен планами Трампа построить стену на границе с Мексикой
МИД Бразилии выразил обеспокоенность планами США построить стену на границе с Мексикой
Генсек УНАСУР назвал унизительной инициативу о строительстве стены между США и Мексикой

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Мексика Аргентина
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
2
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
3
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
4
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано
5
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
6
Фигуристка Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом
7
Число погибших на пожаре на востоке Москвы возросло до двух человек
Темы дня
Реклама