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Иран симметрично ответит на запрет иранцам посещать США

Международная панорама
28 января, 20:37 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение Дональда Трампа ограничить поездки мусульман в Соединенные Штаты оскорбляет исламский мир и иранскую нацию
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© EPA/Olivier Douliery/POOL

ТЕГЕРАН, 28 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Ответ Тегерана на запрет иранцам посещать США будет симметричным. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Ирана.

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"Решение американских властей по ограничению поездок мусульман в США, хотя и носит временный характер и ограничивается тремя месяцами, является очевидным оскорблением исламскому миру и особенно иранской нации. Вопреки заявлениям о противостоянии терроризму и защите безопасности американского народа, это решение является большим подарком экстремистам и их покровителям", - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

"Правительство Исламской Республики Иран предпримет соответствующие правовые, консульские и политические шаги. До полного устранения унизительных для иранцев ограничений Иран будет предпринимать симметричные действия в интересах защиты прав своих граждан", - подчеркнули в МИД ИРИ.

Это заявление стало реакцией на подписание президентом США Дональдом Трампом указа, который на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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