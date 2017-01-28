Иран симметрично ответит на запрет иранцам посещать США

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ТЕГЕРАН, 28 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Ответ Тегерана на запрет иранцам посещать США будет симметричным. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Ирана.
"Решение американских властей по ограничению поездок мусульман в США, хотя и носит временный характер и ограничивается тремя месяцами, является очевидным оскорблением исламскому миру и особенно иранской нации. Вопреки заявлениям о противостоянии терроризму и защите безопасности американского народа, это решение является большим подарком экстремистам и их покровителям", - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.
"Правительство Исламской Республики Иран предпримет соответствующие правовые, консульские и политические шаги. До полного устранения унизительных для иранцев ограничений Иран будет предпринимать симметричные действия в интересах защиты прав своих граждан", - подчеркнули в МИД ИРИ.
Это заявление стало реакцией на подписание президентом США Дональдом Трампом указа, который на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.