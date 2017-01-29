Амон и Вальс сразятся во втором туре праймериз социалистов во Франции

ПАРИЖ, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Французская Социалистическая партия проведет второй тур первичных выборов (праймериз), на которых определится единый кандидат в президенты. В решающем раунде сойдутся бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс и экс-министр образования Бенуа Амон.

Для французских левых это вторые в истории праймериз. Впервые к этой процедуре социалисты прибегли в 2011 году. Тогда победителем стал Франсуа Олланд, в конечном итоге одержавший победу на президентских выборах 2012 года. Этот опыт был первым в своем роде для французской политической жизни, но уже в ходе нынешней президентской кампании повторить его решили и правоцентристы - в конце 2016 года победителем у них стал экс-премьер Франсуа Фийон.

Первичные выборы левых официально называются "гражданскими праймериз", принять участие в голосовании могут все желающие, вне зависимости от партийных предпочтений. Главное требование - быть зарегистрированным в официальных списках избирателей. Кроме того, со всех голосующих взимается обязательный символический сбор в размере €1. Аналогичный взнос собирали и правоцентристы на своих праймериз несколькими месяцами ранее.

В общей сложности на всей территории Франции откроются 7,5 тыс. участков для голосования. Работать они будут в европейской части страны с 09:00 до 19:00 (с 11:00 до 21:00 мск). Несколькими часами ранее из-за разницы во времени избиратели начнут голосовать на зарубежных территориях и департаментах.

Борьба за явку

Главной заботой руководства Соцпартии перед предстоящим вторым туром праймериз было повышение интереса избирателей к голосованию. В первом туре итоговая явка составила 1,6 млн чел., это на 1 млн меньше, чем на аналогичных выборах 2011 года. Кроме того, по этому показателю социалисты значительно уступили своим главным политическим конкурентам - "Республиканцам": на праймериз правых зимой 2016 года только в первом туре пришли 4,2 млн избирателей.

В привлечении дополнительных избирателей во втором туре, как никто другой, заинтересован и Манюэль Вальс. В первом туре главный фаворит этой кампании финишировал лишь вторым, набрав 31,9% голосов и уступив с этим результатом Бенуа Амону, за которого проголосовали 36,5% избирателей. Таким образом, мобилизация электорального резерва - едва ли не единственный шанс Вальса на победу.

Популярность Амона

Между тем не считавшийся фаворитом перед выборами Бенуа Амон сумел существенно увеличить свою популярность в ходе теледебатов, предшествовавших первому и второму турам. Как показывают опросы общественного мнения, сейчас политик пользуется поддержкой значительного числа французов.

Как показало опубликованное ранее исследование социологической службы Harris Interactive, за январь рейтинг доверия Амона возрос сразу на 11 пунктов: положительную оценку ему дают 35% французов. Манюэль Вальс, напротив, за тот же период частично утратил поддержку электората. Его рейтинг среди французских политиков сократился на 2 пункта и сейчас составляет 21%. Речь в данном опросе, однако, шла об уровне доверия к политикам в целом, он охватывал весь спектр политических партий Франции.

Амон с 2012 по 2014 годы занимал различные должности в правительстве, однако летом 2014 года оставил пост министра образования, покинув кабмин из-за принципиальных разногласий с премьером Манюэлем Вальсом. В ходе нынешней кампании Амон выступил с максимально социально ориентированной программой в противовес либеральным идеям Вальса. Среди наиболее заметных его предложений - введение ежемесячного обязательного всеобщего пособия всем французам, переход на четырехдневную рабочую неделю, легализация употребления марихуаны.

Неоднозначный Вальс

Вальс весьма решительно провел предвыборную кампанию с позиции партийного правоцентриста, подчеркивая при этом свой большой политический опыт, полученный на посту в Матиньонском дворце. Однако в Соцпартии отношение к нему как к человеку вне ее аппарата и недавнему выдвиженцу Франсуа Олланда, к тому же весьма жесткому в своих действиях, весьма неоднозначное. У многих партийцев даже существует лозунг "поддерживать кого угодно, только не Вальса".

Вне Соцпартии для Вальса наибольшую угрозу представляет личность бывшего министра экономики Эмманюэля Макрона, близкого к социалистам, но выходящего на президентские выборы в качестве независимого кандидата. Программа Макрона, особенно в социально-экономической сфере, весьма близка к программе Вальса и основана на социал-либеральных положениях. Однако бывший министр более популярен в стране, чем премьер.

Перспективы Соцпартии

От нынешних праймериз во многом будет зависеть дальнейшая судьба Соцпартии, которая долгие десятилетия являлась одной из системообразующих сил во французской политике. В последние годы социалисты погрязли в противоборстве ряда своих лидеров и течений, стремительно теряя на этом фоне поддержку населения.

Социалисты уже расплатились за снижение своей популярности тем, что действующий президент Франсуа Олланд, учитывая свой крайне низкий рейтинг, вынужден был отказаться от участия в предстоящей президентской кампании. В любом случае, независимо от результатов праймериз, возможность влияния Соцпартии на результаты президентских выборов весной 2017 года весьма ограничена: согласно опросам, любой ее кандидат не имеет пока шансов подняться выше четвертого места по результатам первого тура общенационального голосования.

Представителю левых придется побороться в ходе основной президентской кампании с куда более популярными на сегодняшний день политиками - кандидатом от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийоном и лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен. Именно им опросы прочат выход во второй тур. Серьезную конкуренцию кандидату от Соцпартии составит также Макрон, который претендует как минимум на третье место в первом туре. Президентские выборы во Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.