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Опрос: кандидаты от Соцпартии имеют мало шансов выиграть президентские выборы во Франции

Международная панорама
23 января, 1:48 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
В поддержку Манюэля Вальса на президентских выборах готовы проголосовать 9% избирателей, за Бенуа Амона - 8%
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ПАРИЖ, 23 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Ни один из финалистов праймериз правящей Соцпартии не имеет шансов выиграть президентские выборы во Франции. Таковы данные, опубликованного в понедельник - сразу после первого тура первичных выборов у социалистов - опроса институтом Ipsos.

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Бенуа Амон, лидирующий по итогам первого тура праймериз, сможет занять лишь пятую строчку среди остальных кандидатов на президентских выборах с показателем в 8% голосов.

Что же касается экс-премьера Манюэля Вальса, то его шансы ничуть не лучше: в его поддержку готовы проголосовать лишь 9% французов.

Второй и решающий тур праймериз Соцпартии, в котором сойдутся Амон и Вальс, намечен на 29 апреля. По его итогам определится кандидат, который будет представлять социалистов на президентских выборах этой весной. Ему предстоит побороться с фаворитами соцопросов - лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен, за которую готовы голосовать 27% французов, и кандидатом от "Республиканцев" Франсуа Фийоном, имеющего поддержку порядка 26% избирателей.

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