Мэр Лондона назвал "позорным и жестоким" иммиграционный указ Трампа

Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian OpenСпорт 29 января, 15:16
ПСВ сообщил, что не ведет переговоры с "Зенитом" о переходе ПреппераСпорт 29 января, 15:06
Съемочная группа телеканала НТВ попала под обстрел украинских силовиков в ДНРМеждународная панорама 29 января, 14:45
Агент: футболист Мельгарехо останется в "Спартаке" и постарается стать чемпионом РоссииСпорт 29 января, 14:45
Тедеев доволен выступлением сборной РФ на турнире имени Ивана Ярыгина по вольной борьбеСпорт 29 января, 14:20
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в МосквеПроисшествия 29 января, 14:14
НБА просит разъяснить, как указы Трампа о миграции повлияют на игроков лигиСпорт 29 января, 13:33
Мамиашвили: результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМСпорт 29 января, 13:28
Работы по ликвидации аварии на теплосетях в Пензе планируют завершить к 23:00Происшествия 29 января, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 29 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Мэр британской столицы Садик Хан назвал "позорным и жестоким" указ президента США Дональда Трампа, который предусматривает введение запрета на въезд для граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом говорится в заявлении главы лондонской администрации, опубликованном сегодня на его странице в социальной сети Facebook.
"Запрет президента Трампа на въезд беженцев и иммигрантов из ряда стран является позорным и жестоким", - написал он.
"Несмотря на то, что каждая страна имеет право на установление своей собственной иммиграционной политики, этот новый курс бросает вызов ценностям свободы и толерантности, на основе которых были созданы Соединенные Штаты", - добавил Хан.
За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Представитель Лейбористской партии Садик Хан в мае прошлого года стал первым мусульманином, занявшим пост мэра Лондона. Он родился в 1970 году в многодетной семье выходцев из Пакистана в лондонском районе Тутинг, который представлял в Палате общин в течение 11 лет.