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Мэр Лондона назвал "позорным и жестоким" иммиграционный указ Трампа

Международная панорама
29 января, 15:13 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Представитель Лейбористской партии Садик Хан в мае прошлого года стал первым мусульманином, занявшим пост мэра Лондона
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ЛОНДОН, 29 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Мэр британской столицы Садик Хан назвал "позорным и жестоким" указ президента США Дональда Трампа, который предусматривает введение запрета на въезд для граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом говорится в заявлении главы лондонской администрации, опубликованном сегодня на его странице в социальной сети Facebook.

"Запрет президента Трампа на въезд беженцев и иммигрантов из ряда стран является позорным и жестоким", - написал он.

"Несмотря на то, что каждая страна имеет право на установление своей собственной иммиграционной политики, этот новый курс бросает вызов ценностям свободы и толерантности, на основе которых были созданы Соединенные Штаты", - добавил Хан.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Представитель Лейбористской партии Садик Хан в мае прошлого года стал первым мусульманином, занявшим пост мэра Лондона. Он родился в 1970 году в многодетной семье выходцев из Пакистана в лондонском районе Тутинг, который представлял в Палате общин в течение 11 лет.

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