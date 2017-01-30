СМИ: двое задержанных в Канаде в связи с терактом в мечети являются студентами

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Двое задержанных в Канаде подозреваемых в рамках расследования совершенного в воскресенье теракта в мечети канадского города Квебек-Сити являются студентами. Об этом в понедельник сообщает электронная версия местной газеты Le Soleil.
По информации издания, два человека, которых задержали стражи порядка по горячим следам после нападения, являются учащимися старейшего в Канаде университета Лаваля.
Ранее в полиции подтвердили информацию о двух задержанных, не раскрывая их личности.
Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Двое неизвестных в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. По данным канадских СМИ, шесть человек погибли, восемь получили ранения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".