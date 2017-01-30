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Дуда: присутствие солдат США в Польше укрепит безопасность и связи двух стран

Международная панорама
30 января, 15:28 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Президент страны заявил, что "каждый день взаимодействия польских и американских солдат будет расширять атмосферу сотрудничества и дружбы"
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ВАРШАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Президент Польши Анджей Дуда уверен, что прибытие американских солдат в республику укрепит безопасность в Центральной и Восточной Европе и расширит возможности для трансатлантического сотрудничества. Об этом он заявил, выступая на церемонии открытия польско-американских военных учений, организованных на полигоне в городе Жагань на западе страны.

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"Это важный день, - сказал польский лидер. - Это исторический момент". "Приехали наши союзники - символ свободы, порядка и безопасности в мире, которых мы приглашали и ждали", - указал он. "Наступила смена парадигмы в нашей части Европы и мира", - сказал Дуда, пояснив, что НАТО теперь присутствует на территории Польши "не только на бумаге".

По его словам, нынешние учения направлены на укрепление коллективной обороны. "Каждый день взаимодействия польских и американских солдат будет расширять атмосферу сотрудничества и дружбы между нашими народами, - отметил президент. - Я убежден, что присутствие наших американских гостей будет укреплять трансатлантические связи и союз Польши с США".

Командующий американскими военнослужащими в Польше полковник Кристофер Кори в своем выступлении указал, что цель показательных стрельб - "показать решимость альянса каждому, кто хотел бы угрожать нашим интересам и укладу жизни".

"Американские и польские войска стоят плечом к плечу, уверенные, что справятся с любым врагом", - сказал, в свою очередь, министр обороны Польши Антоний Мачеревич. "Хочешь жить в мире - готовься к войне! Мы готовы", - констатировал он.

В учениях в Жагани принимают участие военнослужащие танковой бригады ВС США, которая прибыла в Польшу в начале января из Колорадо в рамках реализации плана по укреплению восточного фланга НАТО. В настоящее время на территории страны находятся 3,5 тыс. американских солдат. Они дислоцированы на четырех базах в городах Жагань, Свентошув, Сквежина и Болеславец на западе республики. В состав американского контингента входят 400 гусеничных машин, 900 колесных, 87 танков "Абрамс" и 18 самоходных гаубиц "Паладин", а также 400 внедорожников "Хамви" и 144 боевых машины пехоты "Брэдли".

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