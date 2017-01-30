Старейшина Алеппо: жители получают гуманитарную помощь только от РФ и Сирии

АЛЕППО, /Сирия/, 30 января. /ТАСС/. Жители Алеппо получают гуманитарную помощь только от России и сирийского правительства, сообщил журналистам старейшина городского района Аль-Сахур Абу Альбдаразак.

"Никто нам не помогает, кроме России и сирийского правительства. Где эти международные организации? Где эти западные страны, которые призывали прорвать блокаду и помочь жителям Восточного Алеппо? Разве мы не жители Восточного Алеппо?" - сказал он в беседе с журналистами.

Как сообщили в Минобороны РФ, российский Центр примирения враждующих сторон провел гуманитарную акцию по раздаче продуктов питания жителям Алеппо. В результате тысячи мирных жителей получили продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

По словам начальника пункта работы с местным населением российского Центра примирения Дмитрия Рожкова, "слух о том, что здесь (в Алеппо - прим. ТАСС) военные миротворцы ездят по району и раздают горячую пищу бедным жителям, разлетается очень быстро".

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что при содействии российского Центра по примирению в населенные пункты провинций Алеппо, Дамаск, Латакия и Хама за несколько последних дней доставлено более 50 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Помощь получили более 60 тыс. сирийцев. При этом от других стран и международных организаций, которые неоднократно рассуждали о бедственном положении сирийцев и гуманитарной катастрофе в этой стране, помощь до сих пор не поступала.