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Жители Алеппо получили более 3 тыс. порций горячего питания

Политика
25 января, 5:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Медицинскую помощь от мобильных бригад российских медиков получили 139 жителей провинций Алеппо и Дамаск
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии доставил 3,8 тонны гуманитарной помощи жителям Алеппо, а в развернутых им в восточной части города пунктах горячего питания и выдачи предметов первой необходимости мирные жители получили более 3 тыс. порций горячего питания. Об этом говорится в сообщении Центра.

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"Жителям районов Аль-Бесель Шейх на Жар, Аль-Аками, Фердус, Ла-Шарафия, Аль-Сулимания и Шейх-Максуд города Алеппо произведена раздача 7 тыс. свежеиспеченных лавашей и более 3 тыс. порций горячего питания. Всего горожанам доставлено и передано 3,82 тонны гуманитарных грузов", - сообщили в Центре.

В течение суток в Алеппо было проведено шесть гуманитарных акций, в ходе которых помощь была оказана более 3 тыс. мирных жителей. Медицинскую помощь от мобильных бригад российских медиков получили 139 жителей провинций Алеппо и Дамаск.

Кроме того, российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают разминирование территории восточного Алеппо. "Только за прошедшие сутки российскими саперами от взрывоопасных предметов очищено 57 зданий, разминирована территория общей площадью более 70 гектаров. От взрывоопасных предметов очищено более 11 километров автодорог", - говорится в сообщении Центра по примирению.

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