Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ООН просят Трампа не отменять запрет на пытки при допросах

Международная панорама
30 января, 18:41 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Ранее президент США заявлял, что уверен в эффективности использования при допросах подозреваемых в террористической деятельности таких пыток, как имитация утопления
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 30 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер призвал президента США Дональда Трампа не пересматривать запрет на применение пыток водой и других методов жестокого воздействия на задержанных во время допросов.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп
Трамп даст полномочия министру обороны позволять использование пыток

Об этом говорится в его заявлении, распространенном в Женеве.

Воздействие на допрашиваемых водой "вне всякого сомнения является пыткой", подчеркнул Мельцер. "Любое терпимое отношение, благодушие или уступки такой практике, какой бы исключительной она ни представлялась и как бы ни аргументировалась, неизбежно приведут к полному произволу и жестокой силе", - уверен эксперт. "Я в срочном порядке призываю президента Трампа внимательно поразмышлять не только о юридических обязательствах, доктрине и традициях США, но также о юридических и моральных взглядах всего мирового сообщества, прежде чем вновь разрешить методы допроса, которые скорее ассоциируются с варварством, чем с цивилизованностью", - заявил спецдокладчик. Он предупредил о "катастрофических последствиях для всего мира" возможного возобновления применения пыток в США.

Смотрите также
ABC: Трамп уверен в эффективности пыток против подозреваемых в терроризме

Трамп заявил в интервью телекомпании ABC 25 января, что уверен в эффективности использования при допросах подозреваемых в террористической деятельности таких пыток, как имитация утопления, однако будет полагаться на мнение представителей своей команды по национальной безопасности о целесообразности применения данных мер. Говоря о своем отношении к пыткам, Трамп указал на опасность, которую представляет террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В борьбе с ИГ, уверен президент США, необходимо "вышибать клин клином". По словам Трампа, он "с самыми высокопоставленными представителями разведсообщества" США обсуждал, "работают ли пытки", и те дали ему утвердительный ответ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
2
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
3
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
4
ЕСПЧ присудил €13 тыс. обвиняемым по делу об убийстве Немцова братьям Губашевым
5
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
6
Путин: теракт в Квебеке потрясает своей жестокостью и цинизмом
7
В ФРГ мужчина выдавал свою собаку за овцу, чтобы не платить налог
Темы дня
Реклама