В ООН просят Трампа не отменять запрет на пытки при допросах

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ЖЕНЕВА, 30 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер призвал президента США Дональда Трампа не пересматривать запрет на применение пыток водой и других методов жестокого воздействия на задержанных во время допросов.
Об этом говорится в его заявлении, распространенном в Женеве.
Воздействие на допрашиваемых водой "вне всякого сомнения является пыткой", подчеркнул Мельцер. "Любое терпимое отношение, благодушие или уступки такой практике, какой бы исключительной она ни представлялась и как бы ни аргументировалась, неизбежно приведут к полному произволу и жестокой силе", - уверен эксперт. "Я в срочном порядке призываю президента Трампа внимательно поразмышлять не только о юридических обязательствах, доктрине и традициях США, но также о юридических и моральных взглядах всего мирового сообщества, прежде чем вновь разрешить методы допроса, которые скорее ассоциируются с варварством, чем с цивилизованностью", - заявил спецдокладчик. Он предупредил о "катастрофических последствиях для всего мира" возможного возобновления применения пыток в США.
Трамп заявил в интервью телекомпании ABC 25 января, что уверен в эффективности использования при допросах подозреваемых в террористической деятельности таких пыток, как имитация утопления, однако будет полагаться на мнение представителей своей команды по национальной безопасности о целесообразности применения данных мер. Говоря о своем отношении к пыткам, Трамп указал на опасность, которую представляет террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В борьбе с ИГ, уверен президент США, необходимо "вышибать клин клином". По словам Трампа, он "с самыми высокопоставленными представителями разведсообщества" США обсуждал, "работают ли пытки", и те дали ему утвердительный ответ.