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Акции протеста против иммиграционного указа Трампа прошли в 30 британских городах

Международная панорама
31 января, 1:00 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
В лондонской манифестация, об участии в которой заявили 25 тыс. человек, приняли участие, в частности, экс-лидер Лейбористской партии Эд Милибэнд, лидер фракции ШНП Ангус Робертсон и певица Лили Аллен
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ЛОНДОН, 31 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях против иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, прошедших в понедельник в трех десятках городов Великобритании, включая Лондон, Бирмингем, Манчестер, Глазго, Эдинбург, Кардифф и Ньюкасл-апон-Тайн.

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В британской столице акция протеста, об участии в которой заранее заявили 25 тысяч человек, организована на правительственной улице Уайтхолл прямо напротив ворот, ведущих к резиденции главы правительства Терезы Мэй на Даунинг-стрит. Среди ее участников замечены такие известные фигуры, как бывший лидер Лейбористской партии Эд Милибэнд, лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (ШНП) Ангус Робертсон и певица Лили Аллен.

"Америка является маяком демократии и мира, но действия Трампа разорвут ткань американского общества. Мы призываем миролюбивых людей решительно выступить против расистских и ксенофобских мер", - заявил на митинге один из беженцев- мусульман.

Собравшиеся противники указа, предусматривающего приостановку программы размещения беженцев в США, стали скандировать у ворот премьерской канцелярии лозунг "Позор Мэй", хотя глава кабинета министров в настоящее время находится в столице Ирландии.

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Претензии к премьеру объясняются тем, что она не стала изменять статус намеченного на нынешний год государственного визита Трампа в Великобританию. Приглашение совершить этот визит, подписанное королевой Елизаветой II, Тереза Мэй лично вручила Трампу во время встречи с президентом США в Белом доме в минувшую пятницу.

Кампания по недопущению приема Трампа с высшими государственными почестями только набирает обороты. Так, появившаяся в воскресенье на сайте британского парламента петиция с призывом о замене статуса визита американского президента с государственного на официальный подписали уже почти 1,5 млн человек. Вместе с тем в понедельник в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит дали понять, что решение принять Трампа в формате госвизита останется неизменным. В то же время в администрации подчеркнули, что Великобритания ясным образом уже выразила свое несогласие с действиями президента США в сфере иммиграционной политики.

На минувшей неделе Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.

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Миграционная политика Трампа
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