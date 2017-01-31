Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США намерено защищать в суде указы президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. О таком решении объявил временный глава этого ведомства Дана Боэнте, назначенный на эту должность в понедельник вечером вместо уволенной Салли Йейтс.

"Я аннулирую распоряжение (Салли Йейтс - прим. ТАСС) и отдаю указание (министерству) исполнять долг нашей службы и защищать законные приказы нашего президента", - заявил Боэнте.

Трамп уволил Йейтс после того, как она подвергла сомнению правомочность исполнения его указов об ужесточении иммиграционной политики и заявила, что Минюст не будет защищать их в суде.

Исполняющим обязанности генпрокурора и министра юстиции был назначен 62-летний Дана Боэнте, занимавший прежде должность федерального прокурора Восточного округа штата Вирджиния. Он будет возглавлять ведомство до тех пор, пока Сенат не утвердит на посту министра юстиции Джеффа Сешнса, кандидатура которого была выдвинута Трампом.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов в области иммиграции, поручив Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев со всего мира. Он также решил сократить квоту на их прием в 2017 финансовом году примерно в два раза - до 50 тыс. человек. Кроме того, введено ограничение сроком на 90 дней на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Решение Трампа вызвало волну негодования в американском обществе и за рубежом. Судебные иски, оспаривающие законность президентских указов, подали крупная общественная организация Совет по американо-исламским отношениям и власти штата Вашингтон. Генпрокуроры ряда других американских штатов заявили, что рассматривают возможность аналогичных действий.

Судебные инстанции в нескольких городах страны приостановили на время рассмотрения исков депортацию мусульман, подпадающих под действие новых указов. Защищать в судах интересы Трампа и доказывать, что его решения не нарушают положения Конституции США, предстоит Министерству юстиции.