Петиция в поддержку госвизита Трампа в Великобританию набрала 114 тысяч подписей

ЛОНДОН, 31 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Новая петиция с призывом в поддержку предстоящего государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, появившаяся на сайте британского парламента, уверенно преодолела отметку в 100 тысяч подписей. На 18:03 мск этот документ поддержали более 114 тысяч человек.

"Дональда Трампа следует пригласить совершить государственный визит, потому что он является лидером свободного мира, а Соединенное Королевство - это страна, которая поддерживает свободу слова и не считает, что людям, которые выступают против нашей точки зрения, надо заткнуть рот", - сказано в данной петиции.

Эта петиция является альтернативной по отношению к прямо противоположному призыву о понижении статуса визита нового главы Белого дома с государственного на официальный, также размещенному на сайте парламента, но только двумя днями ранее, и собравшему на данный момент 1 млн 682 тыс. подписей сторонников. При этом темп сбора подписей под этой петицией в последние часы явно замедлился, а под призывом в поддержку госвизита - наоборот, довольно резко возрос.

Отмена визита

При этом британский парламент рассмотрит 20 февраля петицию с требованием отмены государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

В тексте петиции, набравшей на данный момент 1,68 млн подписей, указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом". По мнению ее автора, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским".

"По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", - говорится в тексте электронного документа.