Петиция в поддержку госвизита Трампа в Великобританию набрала 114 тысяч подписей

Трамп собирает политбюро: что означает реорганизация Совета нацбезопасности СШАМеждународная панорама 31 января, 19:00
Сборная России по керлингу уступила команде Канады на УниверсиадеСпорт 31 января, 18:51
Преследование фаворита: Франсуа Фийон, "Пенелопагейт" и выборы президентаМеждународная панорама 31 января, 18:50
ЦСКА исключил футболиста Траоре из заявки на чемпионат РоссииСпорт 31 января, 18:46
Тренер: чемпион ОИ-2012 Ухов пропустит турнир "Русская зима" из-за травмыСпорт 31 января, 18:45
Агент Ари назвал слухами информацию о возможном расторжении контракта с "Краснодаром"Спорт 31 января, 18:41
Глава Ростуризма: Кубок конфедераций и ЧМ-2018 положительно скажутся на сфере туризма РФСпорт 31 января, 18:37
Россия предложила СБ ООН принять заявление по переговорам в АстанеПолитика 31 января, 18:35
Глава FIAS Василий Шестаков награжден японским Орденом Восходящего солнцаСпорт 31 января, 18:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 31 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Новая петиция с призывом в поддержку предстоящего государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, появившаяся на сайте британского парламента, уверенно преодолела отметку в 100 тысяч подписей. На 18:03 мск этот документ поддержали более 114 тысяч человек.
"Дональда Трампа следует пригласить совершить государственный визит, потому что он является лидером свободного мира, а Соединенное Королевство - это страна, которая поддерживает свободу слова и не считает, что людям, которые выступают против нашей точки зрения, надо заткнуть рот", - сказано в данной петиции.
Эта петиция является альтернативной по отношению к прямо противоположному призыву о понижении статуса визита нового главы Белого дома с государственного на официальный, также размещенному на сайте парламента, но только двумя днями ранее, и собравшему на данный момент 1 млн 682 тыс. подписей сторонников. При этом темп сбора подписей под этой петицией в последние часы явно замедлился, а под призывом в поддержку госвизита - наоборот, довольно резко возрос.
При этом британский парламент рассмотрит 20 февраля петицию с требованием отмены государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.
В тексте петиции, набравшей на данный момент 1,68 млн подписей, указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом". По мнению ее автора, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским".
"По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", - говорится в тексте электронного документа.