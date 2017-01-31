СМИ: более 70% французов сочли неубедительными оправдания Фийона в скандале с его женой

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ПАРИЖ, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Линия защиты, выбранная кандидатом в президенты Франции Франсуа Фийоном на фоне скандальных обвинений в адрес махинаций с участием его супруги Пенелопы, представляется большинству французских избирателей неубедительной. Таковы данные опроса, проведенного социологической службой Elabe, обнародованные телеканалом BFM-TV.
Как показало исследование, 76% опрошенных не считают убедительными аргументы, которые приводит Фийон в свою защиту. Заслуживающими доверия оправдания политика назвали 23% респондентов. Еще 1% не определился с ответом.
Отвечая на вопрос о восприятии Фийона, лишь 28% участников исследования заявили, что уверены в честности кандидата, и только 27% чувствуют, что он "понимает людей", которые потенциально являются его избирателями. Вместе с тем 54% французов убеждены, что именно Фийон способен объединить различные течения французских правоцентристов, и 48% респондентов считают, что политик обладает необходимыми качествами, чтобы стать президентом.
Ранее французские следователи провели обыски в здании Национального собрания (нижняя палата парламента) в рамках расследования дела Пенелопы Фийон. Сотрудники следствия прибыли туда с целью изъять документы, которые могут относиться к выплатам жалованья супруге Фийона. В понедельник Франсуа и Пенелопу Фийон по отдельности допрашивали следователи. Разговор продолжался несколько часов.
На прошлой неделе газета Le Canard enchaine сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом якобы "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей было выплачено €500 тыс.
По оценке местных наблюдателей, скандал может оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации в Le Canard enchaine французская прокуратура начала предварительное расследование, чтобы выяснить обстоятельства возможного хищения государственных средств. Фийон все обвинения категорически отвергает, называя их клеветой и происками его противников.