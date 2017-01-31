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Де Мистура подтвердил, что перенес переговоры по Сирии на 20 февраля

Международная панорама
31 января, 22:46 дата обновления: 31 января, 23:13 UTC+3
Ранее в качестве даты возобновления межсирийских дискуссий называлось 8 февраля
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ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что принял решение о переносе даты начала переговоров в Женеве между Дамаском и оппозицией на 20 февраля. Об этом он заявил журналистам по итогам закрытой встречи Совета Безопасности.

"После дискуссий с генеральным секретарем ООН (Антониу Гутерришем. - Прим. ТАСС) я попросил Совет Безопасности отложить переговоры до 20 февраля", - сказал он. В то же время эмиссар сообщил, что приглашения на встречу будут направлены 8 февраля.
Ранее в качестве даты возобновления межсирийских дискуссий называлось 8 февраля.

Де Мистура также заявил, что сам определит состав делегации оппозиции на переговорах с Дамаском, если она не будет сформирована до 8 февраля. 

"В этот раз, если к 8 февраля оппозиция не будет готова собрать сплоченную группу, мне придется прибегнуть к тому, чего я еще не делал, то есть воспользоваться прерогативой, предусмотренной (резолюцией Совбеза) 2254, в соответствии с которой специальный посланник может (сам) выбрать состав делегации, чтобы гарантировать ее максимальную инклюзивность", - сказал он. 

ООН поможет России, Ирану и Турции создать трехсторонний механизм предотвращения нарушений перемирия в Сирии и примет участие в экспертных консультациях, которые пройдут в Астане 6 февраля. 

По его словам, в ходе дискуссии "приветствовалось намерение провести 6 февраля техническую встречу в Астане по созданию этого механизма". "ООН будет на ней присутствовать, потому что мы, честно говоря, имеем 70-летний опыт в (поддержании) режимов прекращения огня, перемирий и сталкивались со схожими трудностями", - сказал он. 

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