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Постпред Украины: СБ ООН проведет открытое заседание по ситуации в Донбассе 2 февраля

Международная панорама
1 февраля, 0:03 дата обновления: 1 февраля, 0:21 UTC+3
На встречу будут приглашены заместители генсека ООН по политическим и по гуманитарным вопросам, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе
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ООН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН проведет 2 февраля открытое заседание по ситуации в Донбассе с участием представителей ОБСЕ. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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"Мы собираемся в этот четверг в рамках нашего председательства (в СБ ООН) провести открытую встречу Совету Безопасности", - сказал дипломат, уточнив, что заседание состоится в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). По его словам, на встречу будут приглашены заместители генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман и по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, а также глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан и спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Мартин Сайдик.

В последние два дня резко возросло число вооруженных столкновений в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. В обострении ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что вынужден был прервать визит в ФРГ, хотя программа поездки к тому моменту уже была полностью выполнена. Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские силовики начали наступление в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции.

СБ ООН в понедельник по просьбе киевских властей провел закрытое совещание по ситуации в Донбассе. Как сообщил журналистам Владимир Ельченко, украинская делегация распространила среди членов Совбеза проект заявления для печати с призывом к немедленному прекращению огня.

Ранее с аналогичным призывом выступили Россия, Брюссель, провозглашенные республики Донбасса, ряд европейских стран, ОБСЕ и США. К немедленному прекращению огня также призвал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, заявивший, что столкновения на линии соприкосновения в Донбассе являются "прямым нарушением минских договоренностей".

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Ельченко, Владимир Юрьевич
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