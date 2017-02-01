Постпред Украины: СБ ООН проведет открытое заседание по ситуации в Донбассе 2 февраля

"Лацио" обыграл "Интер" и вышел в 1/2 финала Кубка Италии по футболуСпорт 1 февраля, 0:44
Россиянин Токов проведет бой с американцем Франсом 18 февраля в СШАСпорт 1 февраля, 0:25
Страховые пенсии в РФ увеличиваются на 5,4% с 1 февраляЭкономика и бизнес 1 февраля, 0:13
"Умные" кассы, индексация пенсий и маркировка лекарств: что ждет россиян с 1 февраляОбщество 1 февраля, 0:01
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении ЛогиноваСпорт 31 января, 23:35
Игровые свитеры Овечкина и Тарасенко вошли в десятку самых продаваемых в НХЛСпорт 31 января, 22:44
Поветкин получил премию "Звезда бокса" в номинации "Нокаут года"Спорт 31 января, 22:22
Дегтярев: обнаружение допинга у Поветкина является провокациейСпорт 31 января, 22:19
Курс евро на Московской бирже достиг 65 руб. впервые с 30 декабря 2016 годаЭкономика и бизнес 31 января, 22:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН проведет 2 февраля открытое заседание по ситуации в Донбассе с участием представителей ОБСЕ. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"Мы собираемся в этот четверг в рамках нашего председательства (в СБ ООН) провести открытую встречу Совету Безопасности", - сказал дипломат, уточнив, что заседание состоится в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). По его словам, на встречу будут приглашены заместители генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман и по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, а также глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан и спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Мартин Сайдик.
В последние два дня резко возросло число вооруженных столкновений в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. В обострении ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что вынужден был прервать визит в ФРГ, хотя программа поездки к тому моменту уже была полностью выполнена. Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские силовики начали наступление в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции.
СБ ООН в понедельник по просьбе киевских властей провел закрытое совещание по ситуации в Донбассе. Как сообщил журналистам Владимир Ельченко, украинская делегация распространила среди членов Совбеза проект заявления для печати с призывом к немедленному прекращению огня.
Ранее с аналогичным призывом выступили Россия, Брюссель, провозглашенные республики Донбасса, ряд европейских стран, ОБСЕ и США. К немедленному прекращению огня также призвал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, заявивший, что столкновения на линии соприкосновения в Донбассе являются "прямым нарушением минских договоренностей".