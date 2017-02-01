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Fox: законодатели Калифорнии хотят превратить штат в "убежище для иммигрантов"

Международная панорама
1 февраля, 16:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, февраля. /ТАСС
Для тех, кто будет находиться под угрозой депортации, предоставят услуги адвокатов, передает телекомпания
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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Сенаторы-демократы Калифорнии добиваются объявления этого американского штата "убежищем для иммигрантов" в пику решениям президента США Дональда Трампа ужесточить миграционное законодательство. Об этом сообщила телекомпания Fox.

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По ее данным, представители законодательных органов крупнейших калифорнийских городов уже предприняли ряд шагов в поддержку законопроекта о создании "штата-убежища". Такой статус предполагает "оплату услуг адвокатов для тех, кто находится под угрозой депортации, а также принятие мер, которые затруднят любые попытки администрации Трампа создавать регистрационные списки мусульман".

Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Сакраменто уже являются "городами-убежищами" для нелегальных мигрантов, в которых существуют законы, запрещающие полиции "сотрудничать с представителями иммиграционных властей", отмечает телекомпания. Теперь же законодатели-демократы хотят расширить их действие, превратив всю Калифорнию в "штат-убежище".

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© AP Photo/Alex Brandon

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В соответствии с изданными недавно Трампом указами об ужесточении мер в сфере иммиграции, предполагается сократить финансирование "городов-убежищ". Во вторник власти Сан-Франциско подали иск о признании этого указа неконституционным, назвав его "серьезным посягательством на суверенитет" города, сообщает Fox.

В Сакраменто законодатели от Демократической партии в комитете по общественной безопасности Сената штата проголосовали во вторник за введение запрета на взаимодействие муниципальных правоохранительных органов с сотрудниками таможенных служб.

Как сообщает Fox, в Калифорнии на данный момент проживают примерно 2,3 млн нелегальных мигрантов.

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