В минобороны США потребовали увеличить оборонный бюджет ведомства

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился подготовить обоснование для увеличения бюджета своего ведомства с учетом необходимости преодоления выявленных в деятельности министерства недостатков и новых требований по активизации борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом говорится в обнародованной Пентагоном служебной записке.

Мэттис, согласно этому документу, высказался за внесение поправок в проект бюджета на 2017 год и подготовку перспективного плана совершенствования оборонной стратегии страны.