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В минобороны США потребовали увеличить оборонный бюджет ведомства

Международная панорама
1 февраля, 16:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, февраля. /ТАСС
Соответствующие поправки могут быть внесены в проект американского бюджета на 2017 год
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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился подготовить обоснование для увеличения бюджета своего ведомства с учетом необходимости преодоления выявленных в деятельности министерства недостатков и новых требований по активизации борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом говорится в обнародованной Пентагоном служебной записке.

Мэттис, согласно этому документу, высказался за внесение поправок в проект бюджета на 2017 год и подготовку перспективного плана совершенствования оборонной стратегии страны.

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