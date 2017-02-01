Ватикан обеспокоен миграционной политикой Дональда Трампа

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РИМ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ватикан обеспокоен миграционной политикой президента США Дональда Трампа в связи с принятыми им указами о запрете на въезд мигрантов из семи преимущественно мусульманских стран и приостановке программы приема беженцев. Об этом заявил в интервью католическому каналу TV2000 кардинал Анджело Беччу.
"Разумеется, (такая политика) вызывает беспокойство, потому что Ватикан несет послание совсем иной культуры. Папа Франциск много говорит о необходимости интеграции тех, кто попадает в наше общество", - сказал иерарх.
Ранее Святой престол уже выражал обеспокоенность планами Трампа возвести стену на границе с Мексикой. "Речь ведь идет не только о Мексике, но о сигнале миру, и Святой престол обеспокоен и надеется, что никто в Европе не последует этому примеру", - сказал кардинал Питер Тарксон, глава дискатерии (министерства) по содействию целостному человеческому развитию.