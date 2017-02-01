НАТО призвала к прекращению огня под Авдеевкой и отводу тяжелых вооружений

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. НАТО призвала к немедленному прекращению огня под Авдеевкой на востоке Украины и отводу всех тяжелых вооружений из зоны конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также призвал Россию "использовать свое значительное влияние на сепаратистов для обеспечения прекращения огня".

"На востоке Украины мы видим всплеск напряженности вокруг Авдеевки, на прошлой неделе произошло 5600 нарушений прекращения огня, в соответствии с последним докладом ОБСЕ. Сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, свыше 20 тысяч человек находятся в зимних условиях без воды и тепла. Мы призываем к немедленному прекращению огня и отводу всех сил, включая тяжелые вооружения", - подчеркнул он.

Кроме того, Столтенберг заявил, что "наблюдателям ОБСЕ должен быть предоставлен полный доступ к зоне конфликта, включая район границы с Россией". "НАТО готова продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украины", - заключил генсек.

В последние два дня резко возросло число вооруженных столкновений в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. В обострении ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев.

Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские силовики начали наступление в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции.

Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Сегодня заместитель председателя военно-гражданской администрации Донецкой области Евгений Вилинский сообщил, что до 17:00 по киевскому времени (18:00 мск) в районе Авдеевки установлен "режим тишины". По его словам, режим прекращения огня необходим для проведения работ по восстановлению электроснабжения.