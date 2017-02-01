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НАТО призвала к прекращению огня под Авдеевкой и отводу тяжелых вооружений

Международная панорама
1 февраля, 17:16 UTC+3 /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
Йенс Столтенберг также призвал Россию использовать свое значительное влияние на сепаратистов для обеспечения прекращения огня
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БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. НАТО призвала к немедленному прекращению огня под Авдеевкой на востоке Украины и отводу всех тяжелых вооружений из зоны конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также призвал Россию "использовать свое значительное влияние на сепаратистов для обеспечения прекращения огня".

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"На востоке Украины мы видим всплеск напряженности вокруг Авдеевки, на прошлой неделе произошло 5600 нарушений прекращения огня, в соответствии с последним докладом ОБСЕ. Сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, свыше 20 тысяч человек находятся в зимних условиях без воды и тепла. Мы призываем к немедленному прекращению огня и отводу всех сил, включая тяжелые вооружения", - подчеркнул он.

Кроме того, Столтенберг заявил, что "наблюдателям ОБСЕ должен быть предоставлен полный доступ к зоне конфликта, включая район границы с Россией". "НАТО готова продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украины", - заключил генсек.

В последние два дня резко возросло число вооруженных столкновений в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. В обострении ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев.

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Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские силовики начали наступление в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции.

Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Сегодня заместитель председателя военно-гражданской администрации Донецкой области Евгений Вилинский сообщил, что до 17:00 по киевскому времени (18:00 мск) в районе Авдеевки установлен "режим тишины". По его словам, режим прекращения огня необходим для проведения работ по восстановлению электроснабжения.

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