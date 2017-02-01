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ОБСЕ и СЦКК подтвердили, что их представители находились в Ясиноватой во время обстрелов

Международная панорама
1 февраля, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА/ДОНЕЦК 1, февраля. /ТАСС
Глава российского представительства в СЦКК Альберт Будышкин также отметил, что предпринимаемые шаги не привели к прекращению огня
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МОСКВА/ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Представители Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили, что находились в районе Ясиноватой, когда там начались обстрелы.

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Так, глава российского представительства в СЦКК Альберт Будышкин уточнил, что совместная поездка группы наблюдателей СММ ОБСЕ и четырех представителей Центра осуществлялась под его руководством. "Задача перед нами стояла выехать из населенного пункта Ясиноватая на Донецкую фильтровальную станцию с целью определения реальных возможностей по ее скорейшему восстановлению", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Будышкин уточнил, что ремонтные работы на данном объекте планировалось обсудить с руководителем украинской стороны в СЦКК генералом Петренко.

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По его словам, около 10:30 в районе расположения наблюдательной группы по мониторингу за нарушениями режима прекращения огня представители ОБСЕ и российские офицеры попали под обстрел украинской крупнокалиберной артиллерии. "Огонь велся со стороны позиций украинских войск из района Авдеевки. Общая продолжительность его составляла более 1,5 часов", - сообщил генерал-майор.

В результате инцидента, как подчеркнул Будышкин, никто не пострадал только благодаря тому, что снаряды разорвались на противоположной стороне здания, послужившего прикрытием. "В противном случае, учитывая, что снаряды ложились в 50-100 метрах от нас, жертв вряд ли удалось бы избежать", - отметил он.

"Как видите, предпринимаемые СЦКК шаги на сегодняшний день не привели к прекращению огня", - заключил он.

Заявление ОБСЕ

В свою очередь замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, который также был в числе тех, кто отправился в район Ясиноватой, отметил, что обстрелы не были направлены непосредственно на наблюдателей.

"Наши патрули, как и СММ в целом, сегодня патрулировали те участки, и там были случаи режима прекращения огня и обстрелов, но нельзя говорить, что это были обстрелы, направленные на СММ и патрули как таковые", - сказал он на брифинге в Донецке.

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