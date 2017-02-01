Британские депутаты приняли законопроект по Brexit во втором чтении

Россияне уступили шведам в матче чемпионата мира по хоккею с мячомСпорт 1 февраля, 22:56
Тульский "Арсенал" подписал контракт с болгарским футболистом ИвановымСпорт 1 февраля, 22:54
Рекс Тиллерсон утвержден 69-м госсекретарем СШАМеждународная панорама 1 февраля, 22:54
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26Политика 1 февраля, 22:53
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народаМеждународная панорама 1 февраля, 22:40
США разрешили взъезд обладателям грин-карт из стран, подвергшихся ограничениямМеждународная панорама 1 февраля, 22:30
Бейонсе объявила, что ждет двоих детейКультура 1 февраля, 22:26
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне 0,5-0,75%Экономика и бизнес 1 февраля, 22:16
По делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" арестованы еще два его сообщникаПроисшествия 1 февраля, 21:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские депутаты приняли сегодня законопроект (билль), предусматривающий запуск процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Дебаты, проходившие в зале заседаний Палаты общин в течение последних двух дней, являлись вторым чтением внесенной на прошлой неделе правительством законодательной инициативы.
В поддержку билля высказались 498 парламентариев, против - 114 депутата.
Таким образом решение законодательного органа позволяет передать законопроект на рассмотрение парламентских комитетов, которые могут предложить поправки к его тексту. Вся законодательная инициатива очень краткая и состоит всего из 133 слов, и двух пунктов, наделяющих премьер-министра правом "уведомить в соответствии со статьей 50 (пункт 2) договора о ЕС о намерении Соединенного Королевства выйти из Евросоюза". Текст специально крайне лаконичен, чтобы усложнить задачу внесения в него поправок.