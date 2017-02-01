Британские депутаты приняли законопроект по Brexit во втором чтении

ЛОНДОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские депутаты приняли сегодня законопроект (билль), предусматривающий запуск процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Дебаты, проходившие в зале заседаний Палаты общин в течение последних двух дней, являлись вторым чтением внесенной на прошлой неделе правительством законодательной инициативы.

В поддержку билля высказались 498 парламентариев, против - 114 депутата.

Таким образом решение законодательного органа позволяет передать законопроект на рассмотрение парламентских комитетов, которые могут предложить поправки к его тексту. Вся законодательная инициатива очень краткая и состоит всего из 133 слов, и двух пунктов, наделяющих премьер-министра правом "уведомить в соответствии со статьей 50 (пункт 2) договора о ЕС о намерении Соединенного Королевства выйти из Евросоюза". Текст специально крайне лаконичен, чтобы усложнить задачу внесения в него поправок.