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Microsoft просит власти США пересмотреть иммиграционные указы Трампа

Международная панорама
2 февраля, 20:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Компания предлагает не распространять действие указов на обладателей студенческих и неиммиграционных рабочих виз
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НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Microsoft обратилась к властям США с просьбой пересмотреть указы президента Дональда Трампа по ужесточению иммиграционного режима, введя ряд исключений для определенных лиц. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По его данным, Microsoft предлагает не распространять действие указов на обладателей студенческих и неиммиграционных рабочих виз. Также компания считает, что власти должны позволить выходцам из стран, которые попали под действие указов Трампа, временно въезжать в США на срок до двух недель в случае, если речь идет о бизнес-поездках или же ситуациях, связанных с чрезвычайными семейными обстоятельствами.

Соответствующие предложения Microsoft направила в виде письма главе Министерства национальной безопасности США Джону Келли и руководителю Госдепартамента Рексу Тиллерсону.

Ранее сообщалось, что Microsoft решила поддержать судебный иск, направленный на отмену положений иммиграционных указов президента США, который подала генпрокуратура штата Вашингтон.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии был прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тысяч человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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