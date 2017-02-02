Американские дипломаты открыли новый этап подготовки украинской армии во Львовской области

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КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Посол США на Украине Мари Йованович и американский посол в Польше Пол Джонс дали старт новому этапу подготовки подразделений украинской армии в военном центре во Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.
"В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск открыли очередной этап подготовки подразделений украинской армии. Боевая группа 45-й пехотной бригады Национальной гвардии США (штат Оклахома) торжественно взяла на себя руководство тренировочной группой", - говорится в сообщении.
В группу иностранных военных советников, которые будут работать по программе "Объединенная многонациональная учебная группа - Украина", также вошли инструкторы от Вооруженных сил Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши, уточнили в минобороны Украины.
Йованович на церемонии открытия заявила, что США "будут прилагать все усилия для свободы и мира на Украине". "Именно поэтому обеспечиваем поддержку на всех уровнях власти, в частности, политическом, а также в сфере обороноспособности", - подчеркнула она.
В 2016 году украинских военных обучали инструкторы 76-й пехотной бригады США. В 2015-2016 годах обучение прошли около 3 тыс. украинских военнослужащих - шесть батальонов Вооруженных сил Украины и три - Национальной гвардии.