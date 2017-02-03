СМИ:Тернбулл заявил, что его разговор с Трампом завершился вежливо

СИДНЕЙ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл продолжает настаивать на том, что состоявшийся в конце прошлой недели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом не был внезапно и грубо прерван последним и что хозяин Белого дома подтвердил, что будет выполнять достигнутое при его предшественнике Бараке Обаме соглашение о размещении в США беженцев из австралийских центров для нелегальных мигрантов.

"Разговор завершился вежливо, - сообщил Тернбулл в интервью радиостанции 2SM. - Я слышал о том, что его (президента США) официальный представитель назвал разговор "сердечным". Могу лишь сказать, что беседа была очень прямой и откровенной. Президент, безусловно, такое соглашение (по беженцам) с Австралией не заключил бы, о чем он и сообщил, но при этом обещал его выполнять".

Отвечая на просьбу охарактеризовать нового президента США, глава правительства Австралии сказал: "Пусть с такими комментариями выступают другие, но он, безусловно, является очень яркой личностью".

Сразу же после разговора лидеров двух стран пресс-службы Белого дома и премьер-министра Австралии выступили лишь с краткими заявлениями о "постоянной силе и близости американо-австралийских отношений". Однако спустя несколько дней газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что разговор Дональда Трампа и Малколма Тернбулла "был враждебным и напряженным" и что хозяин Белого дома внезапно его прервал.

В пятницу официальные лица и Австралии, и США выступили с заявлениями о том, что источником "утечки" информации в прессу о деталях беседы лидеров двух стран были не они, а официальные лица другой стороны. "Подобные утечки в какой- либо форме не могут исходить от Австралии", - подчеркнул в интервью телекомпании ABC бывший австралийский посол в США Ким Бизли. "Протекаем не мы", - заверила американских журналистов советник президента США Келлиэнн Конуэй.