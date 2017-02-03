Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ:Тернбулл заявил, что его разговор с Трампом завершился вежливо

Международная панорама
3 февраля, 4:42 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Премьер-министр Австралии считает, что "беседа была очень прямой и откровенной"
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл продолжает настаивать на том, что состоявшийся в конце прошлой недели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом не был внезапно и грубо прерван последним и что хозяин Белого дома подтвердил, что будет выполнять достигнутое при его предшественнике Бараке Обаме соглашение о размещении в США беженцев из австралийских центров для нелегальных мигрантов.

Смотрите также

Белый дом: Трамп "крайне недоволен" сделкой с Австралией по беженцам, но США выполнят ее
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США

"Разговор завершился вежливо, - сообщил Тернбулл в интервью радиостанции 2SM. - Я слышал о том, что его (президента США) официальный представитель назвал разговор "сердечным". Могу лишь сказать, что беседа была очень прямой и откровенной. Президент, безусловно, такое соглашение (по беженцам) с Австралией не заключил бы, о чем он и сообщил, но при этом обещал его выполнять".

Отвечая на просьбу охарактеризовать нового президента США, глава правительства Австралии сказал: "Пусть с такими комментариями выступают другие, но он, безусловно, является очень яркой личностью".

Сразу же после разговора лидеров двух стран пресс-службы Белого дома и премьер-министра Австралии выступили лишь с краткими заявлениями о "постоянной силе и близости американо-австралийских отношений". Однако спустя несколько дней газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что разговор Дональда Трампа и Малколма Тернбулла "был враждебным и напряженным" и что хозяин Белого дома внезапно его прервал.

В пятницу официальные лица и Австралии, и США выступили с заявлениями о том, что источником "утечки" информации в прессу о деталях беседы лидеров двух стран были не они, а официальные лица другой стороны. "Подобные утечки в какой- либо форме не могут исходить от Австралии", - подчеркнул в интервью телекомпании ABC бывший австралийский посол в США Ким Бизли. "Протекаем не мы", - заверила американских журналистов советник президента США Келлиэнн Конуэй.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Тёрнбулл, Малколм
Страны
США Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Незаконный форпост: снос поселения на Западном берегу Иордана
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Россия: времена года
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный "день сурка"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак
3
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
4
Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств
5
Белый дом назвал смягчение санкций в отношении ФСБ "уточнением их действия"
6
Постпред США при ООН: санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется Украине
7
Эсминец США Porter вновь вошел в Черное море
Темы дня
Реклама