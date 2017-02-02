Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США

СИДНЕЙ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл в четверг категорически отказался комментировать публикацию газеты The Washington Post, которая со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп назвал субботнюю телефонную беседу с ним "худшей из всех" бесед с лидерами других стран, которые он до сих пор проводил.

Во время беседы премьер Австралии, в частности, напомнил новому хозяину Белого дома о заключенном при его предшественнике Бараке Обаме соглашении, в соответствии с которым США обязались принять на своей территории около 1250 нелегальных беженцев из созданных Австралией лагерей на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) и в островном государстве Науру. Большинство этих беженцев являются выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока. Позднее Тёрнбулл сообщил журналистам, что Дональд Трамп согласился выполнять это обязательство.

По данным The Washington Post, первоначально планировалось, что телефонный разговор Трампа и Тёрнбулла будет продолжаться около часа, но в результате он длился лишь 25 минут, поскольку президент США внезапно его прервал. "Официальный представитель Белого дома отказался от каких-либо комментариев, в то же время высокопоставленный представитель администрации США признал, что разговор (Трампа) с Тёрнбуллом был враждебным и напряженным, и подчеркнул, что большинство бесед Трампа с лидерами других стран, в том числе Японии, Германии, Франции и России, были приятными и продуктивными", - констатирует газета.

"Я не собираюсь комментировать разговор с президентом США, кроме того, о чем уже было публично объявлено, и вы, конечно, знаете, почему, - сказал Тёрнбулл, беседуя с журналистами в Мельбурне. - Ваш интерес мне понятен, но будет лучше, если такие беседы будут проходить честно, откровенно и за закрытыми дверями. Вы можете заниматься спекуляциями о политике в Вашингтоне, но в мои обязанности это не входит. Я работаю премьер-министром Австралии и обязан каждый день защищать интересы моей страны".