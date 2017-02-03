СМИ: украинские силовики начали массированный обстрел села Ленинского на юге ДНР

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ДОНЕЦК, 3 февраля. /ТАСС/. Украинские военные с раннего утра ведут массированный обстрел села Ленинского Новоазовского района на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу сообщил и. о. главы райадминистрации Анатолий Яновский.
"Уже около сорока минут украинские военные ведут непрекращающийся обстрел Ленинского. Пока данных о пострадавших не поступало", - приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).
Глава райадминистрации добавил, что вечерними обстрелами были повреждены три дома в этом же населенном пункте.
Накануне поздним вечером украинская армия открыла огонь из артиллерии калибра 152 мм и систем "Ураган" по всей территории Донецка. В ходе обстрелов в Калининском районе города погибли двое мирных жителей, еще порядка 13 человек получили ранения. Еще один человек получил ранения в Киевском районе Донецка.
В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" и призвал стороны немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.