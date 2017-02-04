Президент Молдавии выступил за предоставление Приднестровью особого статуса

КИШИНЕВ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон выступил за предоставление непризнанному Приднестровью особого статуса в рамках единой страны. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Австрии, действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем, который посетил в эти дни с визитом Молдавию и Приднестровье.

"Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдавии и Приднестровья, причем с особым статусом Приднестровья внутри страны", - написал Додон в субботу на своей странице в социальной сети Facebook. Он выразил надежду на то, что председательство Австрии в ОБСЕ поспособствует активизации переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Президент отметил что, несмотря на разные взгляды с правящей в стране коалицией проевропейских партий, в вопросе объединения страны выступает "за единый формат и совместный подход, чтобы найти оптимальные решения в интересах граждан, проживающих на обоих берегах Днестра".

Со своей стороны, премьер-министр Молдавии Павел Филип после встречи с Курцем заявил, что настало время для начала обсуждения вопроса разработки специального юридического статуса Приднестровья. "В 2017 году наш основной интерес - поднять в переговорном процессе вопрос, связанный с разработкой специального юридического статуса приднестровского региона как составной части Молдавии", - сказал Филип. Он выразил убежденность в том, что наступивший год будет более последовательным в событиях и более плодотворным в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, включая интенсификацию встреч в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, посредники от России, Украины, ОБСЕ и наблюдатели от США и ЕС) и при прямых переговорах между Кишиневом и Тирасполем.

Премьер также надеется, что "политика малых шагов и меры по укреплению доверия должны привести к решению приднестровского вопроса". Вместе с тем он выразил несогласие с предложением Партии социалистов Республики Молдова, лидером которой был Додон, решить приднестровский вопрос через федерализацию страны. "Мы не считаем, что это хорошее решение", - заметил глава кабинета.