В Сирии нейтрализовали 33 боевика ИГ в рамках операции "Щит Евфрата"

АНКАРА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. ВВС Турции нейтрализовали за минувшие сутки 33 боевика группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в рамках операции "Щит Евфрата". Об этом говорится в полученном в воскресенье корреспондентом ТАСС сообщении Генштаба ВС Турции.

Отмечается, что ВВС Турции провели операцию в регионах Эль-Баб и Бзагах, где нанесли удары по 39 объектам ИГ. Огневые средства наземного базирования ударили по 220 целям группировки. "Уничтожены 32 здания, использовавшиеся ИГ в качестве укрытия, три командных пункта, склад с оружием, две заминированные автомашины и вход в тоннель. В результате операции ВВС и столкновений на земле нейтрализовано 33 члена ИГ, четыре получили ранения", - говорится в сообщении военных.

Кроме того, на зачищенных от боевиков территориях турецкие саперы обезвредили 24 самодельных взрывных устройства и две мины.

Турция вместе с "Сирийской свободной армией" 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата", целью которой является зачистка территории на севере Сирии от ИГ и других террористических группировок. Последние два месяца операция сосредоточена на вытеснении ИГ из города Эль-Баб и прилегающих регионов.