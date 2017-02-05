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Полиция обнаружила второй пистолет на месте задержания выходцев из Чечни в Вене

Международная панорама
5 февраля, 15:49 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Оружие теперь проходит по делу
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ВЕНА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Сотрудники правоохранительных органов Австрии нашли в субботу во время тщательного осмотра места задержания в Вене выходцев из Чечни второй пистолет. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в управлении полиции земли Вена.

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"На месте задержания мужчин специально обученная собака-ищейка в субботу во время дополнительных мероприятий обнаружила еще один пистолет с полной обоймой", - рассказал представитель полиции Томас Кайблингер. Оружие теперь также проходит по этому делу. "Все 22 задержанных мужчины по-прежнему находятся под полицейским арестом. Их продолжают допрашивать", - добавил собеседник.

Полиция склоняется к версии, что задержанные могут быть причастны к криминальным разборкам. Следствие также выясняет, использовались ли изъятые ранее пистолет и автомат при совершении каких-либо преступлений, происхождение оружия, и что эти мужчины делали на месте задержания.

Говоря о статусе пребывания задержанных лиц на территории Австрии, в полиции подчеркнули, что 16 задержанным ранее было предоставлено право убежища в республике. "Да, им официально было предоставлено убежище", - сказал представитель правоохранительных органов.

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3 февраля сотрудники австрийских правоохранительных органов задержали в венском районе Флоридсдорф на берегу Дуная в черте города 22 уроженца Чечни с оружием. У них были изъяты один пистолет и один автомат с полным боекомплектом. В управлении полиции земли Вена подчеркнули, что данные лица были задержаны по подозрению в участии в криминальных группировках, а не террористической угрозе. Как сообщили в МВД, 16 задержанных обладают правом убежища в Австрии, четверо являются просителями убежища, еще двоим отказали в предоставлении убежища.

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