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Ле Пен предлагает лишать гражданства Франции лиц, причастных к терроризму

Международная панорама
5 февраля, 19:08 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Иностранцы, внесенные спецслужбами в так называемый список S, будут "незамедлительно высланы за пределы Франции в те страны, откуда они приехали", заявила лидер "Национального фронта"
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ПАРИЖ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Лидер "Национального фронта" (НФ) и кандидат на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен предлагает лишать гражданства лиц, причастных к террористической деятельности и имеющих помимо французского иное гражданство. Об этом она заявила в воскресенье, выступая на предвыборном митинге в Лионе.

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"Я предлагаю лишать французского гражданства лиц, имеющих паспорта других стран и уличенных в террористической деятельности", - сказала Ле Пен. "Мы не намерены жить под угрозой исламского фундаментализма и поэтому не можем принимать на своей земле людей, которые стремятся причинить вред Франции", - подчеркнула она.

Что же касается иностранцев, уличенных в терроризме и внесенных французскими спецслужбами в так называемый список S, то они будут "незамедлительно высланы за пределы Франции в те страны, откуда они приехали", добавила лидер НФ.

"Список S" по сути является сводной базой французских спецслужб. В него вносятся имена лиц, "представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности Франции". В нем, в частности, числятся порядка 11 тысяч человек, так или иначе связанных с радикальной исламистской идеологией. Как отмечают эксперты, сам факт внесения в данный перечень еще не означает, что за всеми этими лицами ведется постоянное наблюдение.

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Так, в этом списке числились некоторые из участников терактов в Париже в январе и ноябре 2015 года, а также двое исламистов, совершивших теракт в церкви неподалеку от Руана летом 2016 года. Среди районов, где радикальный ислам пустил корни наиболее глубоко, выделяются Париж, Марсель, Ницца, а также северные регионы Франции на границе с Бельгией.

По данным МВД Франции на конце 2016 года, порядка 700 французов находились на территории Сирии и Ирака, где воевали на стороне террористических группировок. В их числе насчитывалось 275 женщин и 17 несовершеннолетних. Представители спецслужб отмечают, что все эти лица будут представлять "реальную угрозу" для безопасности Франции в случае их возвращения в страну.

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