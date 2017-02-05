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Губернатор Нью-Джерси: Трамп уважает Путина и рассчитывает на ответное уважение

Международная панорама
5 февраля, 21:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
В то же время Крис Кристи подчеркнул, что президент США "верит в то, что мир, в котором люди ведут диалог и сотрудничают, потенциально более безопасен, чем постоянное состояние конфликта"
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НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп считает необходимым с уважением относиться к главе российского государства Владимиру Путину, но это не означает, что американский лидер будет соглашаться с российским во всем. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании CBS губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Он принимал участие в завершившейся в прошлом году президентской гонке, однако вышел из борьбы на этапе первичных выборов, после чего объявил о поддержке Трампа.

Его попросили прокомментировать слова Трампа, который в интервью телеканалу Fox News подтвердил, что с уважением относится к Путину, и отказался называть США безупречным с точки зрения морали государством. "Я знаю президента (Трампа) 15 лет и прекрасно представляю себе, что именно он имел в виду", - заметил губернатор, которому в одно время было доверено возглавить переходную команду, занимавшуюся вопросами передачи полномочий новой администрации Белого дома.

"Он уважает Владимира Путина, потому что верит в то, что лидеры государств заслуживают уважительного отношения. Он (Трамп) хочет, чтобы и к нему в мире относились с уважением, и верит, что также следует относиться и к Владимиру Путину. Но это не означает, что он (Трамп) соглашается с ним, не станет противостоять ему", - пояснил Кристи. "Президенту нравится перекидываться с людьми словами как мячом в волейболе; и когда ему бросают вызов, ему нравится бросать ответный вызов", - отметил политик.

"Факт состоит в том, что президент Трамп верит в моральное превосходство США над Россией", - утверждал Кристи. "Но я также знаю, что он (Трамп) верит в то, что мир, в котором люди ведут диалог и сотрудничают, потенциально более безопасен, чем постоянное состояние конфликта", - резюмировал губернатор.

В интервью телеканалу Fox News президент США заявил, что пока не знает, сложатся ли у него рабочие отношения с российским коллегой, однако выразил уверенность в том, что налаживание отношений Вашингтона и Москвы как минимум помогло бы в борьбе с ИГ и радикальным исламом.

Когда ему напомнили об обвинениях Запада в адрес РФ и ее руководства, Трамп констатировал, что Соединенные Штаты трудно назвать безупречной в моральном плане стороной. "И что вы думаете? Наша страна невинна?" - задал он вопрос.

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