Савченко заявила о готовности стать президентом

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КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что у нее нет желания становиться президентом Украины, но если будет нужно, она готова им стать.
"Не хочу (быть президентом), но могу, буду, если надо. Но, чтобы это было таким большим желанием... Это трудно, это очень большая ответственность. Поэтому и в дальнейшем так все остается, если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это (баллотироваться на пост президента) делать", - сказала Савченко в воскресенье в эфире телеканала "112 Украина".
При этом депутат не исключила, что ее общественное движение "Руна" может пойти на следующие парламентские выборы.
Ранее она обвинила президента страны Петра Порошенко в том, что он делает жизнь своих граждан хуже и назвала его врагом народа.
Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.