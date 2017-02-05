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Савченко заявила о готовности стать президентом

Международная панорама
5 февраля, 22:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, февраля. /ТАСС
При этом депутат не исключила, что ее общественное движение "РУНА" может пойти на следующие парламентские выборы
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Надежда Савченко

Надежда Савченко

© Артем Геодакян/ТАСС

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что у нее нет желания становиться президентом Украины, но если будет нужно, она готова им стать.

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"Не хочу (быть президентом), но могу, буду, если надо. Но, чтобы это было таким большим желанием... Это трудно, это очень большая ответственность. Поэтому и в дальнейшем так все остается, если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это (баллотироваться на пост президента) делать", - сказала Савченко в воскресенье в эфире телеканала "112 Украина".

При этом депутат не исключила, что ее общественное движение "Руна" может пойти на следующие парламентские выборы.

Ранее она обвинила президента страны Петра Порошенко в том, что он делает жизнь своих граждан хуже и назвала его врагом народа.

Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.

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