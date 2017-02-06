Трамп: решение суда по миграционному указу угрожает безопасности США

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Решение федерального суда Сиэтла поставило безопасность США под угрозу, так как оно препятствует осуществлению обстоятельных проверок прибывающих в страну лиц. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Просто не могу поверить, что судья (Джеймс Робарт в Сиэтле) мог поставить нашу страну под такую угрозу. Если что-то случится, то виноват будет он и судебная система", - написал нынешний хозяин Белого дома.

По его словам, он "проинструктировал министерство национальной безопасности осуществлять проверки прибывающих в страну лиц очень тщательно", при этом он особенно подчеркнул последние два слова.

В пятницу судья Джеймс Робарт ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Распоряжение суда конкретно касается приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

В субботу стало известно, что министерство юстиции США направило в суд Западного округа штата Вашингтон уведомление о намерении обжаловать это решение судьи. Документ не содержит оснований и аргументов для опротестования решения суда, а носит лишь формальный характер. Между тем в воскресенье утром апелляционный суд отклонил апелляцию.