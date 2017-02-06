Качиньский назвал ужесточение иммиграционной политики США элементом самообороны

ВАРШАВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Решения президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики Соединенных Штатов - это элемент самообороны. Такое мнение высказал лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в опубликованном интервью еженедельнику Do Rzeczy.

"У каждого суверенного государства есть право защищать свои интересы, если это не связано с агрессией по отношению к другим", - сказал он. "Меня всегда удивляло, почему израильтяне не строят стену. В конце концов они это сделали, и число терактов снизилось", - добавил польский политик.

"Каждый имеет право защищаться. Если Трамп хочет ставить стену, то это его решение. А если говорить о запрете въезда в США из семи стран, то это тоже элемент самообороны, хотя всегда можно спросить, почему выбраны именно эти государства, а не другие", - отметил Качиньский.

В конце января Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В минувшую пятницу судья Джеймс Робарт в Сиэтле ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Распоряжение суда конкретно касается приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско в воскресенье отклонил апелляцию американского Министерства юстиции на решение федерального суда Сиэтла, в соответствии с которым было временно приостановлено выполнение исполнительного указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Апелляционный суд постановил, что Минюсту США дан крайний срок до понедельника для подачи ответа истца на возражения ответчика по иску.