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Опрос: Макрон по-прежнему является фаворитом предвыборной гонки во Франции

Международная панорама
6 февраля, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Согласно полученным данным, во второй тур выборов пройдут лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и экс-министр экономики Франции Эмманюэль Макрон
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший министр экономики Франции, независимый кандидат Эмманюэль Макрон продолжает оставаться фаворитом предвыборной гонки в этой стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в понедельник исследовательским институтом OpinionWay.

Согласно полученным данным, в первом туре президентских выборов победу одержит лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая наберет 26% голосов, в то время как Макрон с 23% окажется вторым.

Однако во втором туре противоборство Макрона и Ле Пен закончится победой экс-министра экономики в соотношении 65% к 35%.

Как показывают результаты опроса, прежний фаворит президентской гонки экс-премьер Франции Франсуа Фийон, против которого в СМИ выдвигаются обвинения в том, что он виновен в расхищении около €900 тыс. государственных средств, в первом туре наберет 20% голосов и не сможет пройти дальше.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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