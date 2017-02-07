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Fox News сообщила, что будут даны разъяснения по поводу грубых слов журналиста о Путине

Международная панорама
7 февраля, 0:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
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Билл О"Рейли

Билл О"Рейли

© AP Photo/Richard Drew, File

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американский журналист Билл О"Рейли, допустивший грубую выходку в адрес президента России, намерен выступить с разъяснениями в своей передаче в понедельник вечером.

Об этом ТАСС сообщил в понедельник сотрудник департамента корпоративных коммуникаций телекомпании Fox News Джейми Рокас, не уточнивший, однако, будут ли это извинения. "Билл затронет эту тему в своей сегодняшней передаче", - сообщил он.

Во время интервью президента США Дональда Трампа телекомпании Fox News корреспондент в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал Путина "убийцей". Однако Трамп отметил на это, что "есть много убийц, у нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?" Он также заявил о своем уважении к президенту и РФ, а также о том, что "США лучше ладить с Россией, чем наоборот".

"Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми, оскорбительными, - заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании".

Комментировать ответ Трампа на эту реплику корреспондента во время интервью Песков не стал.

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