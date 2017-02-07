Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине

Трамп пожаловался на нехватку точных данных о событиях в ДонбассеМеждународная панорама 7 февраля, 5:31
Вячеслав Наговицын заявил о решении досрочно уйти в отставкуПолитика 7 февраля, 5:13
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о ПутинеМеждународная панорама 7 февраля, 4:51
Долги Украинцев по ЖКХ составили $850 млнМеждународная панорама 7 февраля, 4:37
Деннис Родман приговорен к трем годам условно за провоцирование ДТПСпорт 7 февраля, 4:24
Меланья Трамп вновь подала иск против Daily Mail за клеветуМеждународная панорама 7 февраля, 4:23
СМИ: в США создается новый центр для информационной войны против РоссииМеждународная панорама 7 февраля, 3:59
Генсек ООН считает, что угроза совершения крупных терактов в Европе сохраняетсяМеждународная панорама 7 февраля, 3:28
Присяжные суда между Поветкиным и Уайлдером отобраны в Нью-ЙоркеСпорт 7 февраля, 3:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Телеведущий Билл О'Рейли с американского телеканала Fox News не намерен в ближайшие годы извиняться за оскорбительные слова в адрес президента России Владимира Путина. Об этом журналист сообщил в понедельник в эфире своей передачи.
"Я работаю над тем, чтобы принести свои извинения, - отметил с цинизмом О'Рейли. - Но на это может потребоваться некоторое время". Он сказал, что, возможно, будет готов принести извинения в 2023 году.
В конце прошлой недели во время интервью президента США Дональда Трампа телекомпании Fox News О'Рейли в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал Путина "убийцей". Трамп в ответ констатировал, что Соединенные Штаты трудно назвать безупречной в моральном плане стороной, и заявил, что "США лучше ладить с Россией, чем наоборот".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными и предпочли бы "получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании". Комментировать ответ Трампа на эту реплику корреспондента во время интервью Песков не стал.