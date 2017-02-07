Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Телеведущий Билл О'Рейли с американского телеканала Fox News не намерен в ближайшие годы извиняться за оскорбительные слова в адрес президента России Владимира Путина. Об этом журналист сообщил в понедельник в эфире своей передачи.

"Я работаю над тем, чтобы принести свои извинения, - отметил с цинизмом О'Рейли. - Но на это может потребоваться некоторое время". Он сказал, что, возможно, будет готов принести извинения в 2023 году.

В конце прошлой недели во время интервью президента США Дональда Трампа телекомпании Fox News О'Рейли в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал Путина "убийцей". Трамп в ответ констатировал, что Соединенные Штаты трудно назвать безупречной в моральном плане стороной, и заявил, что "США лучше ладить с Россией, чем наоборот".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными и предпочли бы "получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании". Комментировать ответ Трампа на эту реплику корреспондента во время интервью Песков не стал.