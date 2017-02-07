Трамп рассказал о своих хороших отношениях с Обамой

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НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится бывший глава государства Барак Обама, и, более того, это отношение взаимно. Такое мнение республиканец выразил в интервью телекомпании Fox News, вышедшем в эфир в понедельник.
"Мы хорошо ладим", - сказал он, говоря про свои отношения с бывшим президентом США. "Я не знаю, признает ли он это, но я ему нравлюсь, - отметил Трамп. - Он мне нравится".
При этом новый президент США признал, что в прошлом году в разгар кампании по борьбе за пост главы государства его отношения с демократом Обамой оставляли желать лучшего. Последний активно поддерживал на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая в итоге потерпела поражение.
"Мы говорили друг о друге ужасные вещи", - сказал президент. "Но потом (в день инаугурации Трампа - прим. ТАСС) мы сели в машину, поехали по Пенсильвания-авеню и даже не говорили об этом", - рассказал он. "Политика - удивительная вещь", - добавил Трамп.
Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно называл Обаму самым худшим президентом в истории США, выражая мнение, что его политика стала "полной катастрофой". Обама же открыто сомневался в том, что Трамп обладает достаточной квалификацией и темпераментом для того, чтобы возглавить Белый дом.