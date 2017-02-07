Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Белый дом опубликовал список из 78 недавних терактов, которые, по его мнению, были недостаточно полно освещены американской прессой. В документе упоминаются, в частности, массовые убийства в Орландо (штат Флорида), Сан-Бернардино (штат Калифорния), в ряде европейских городов, в том числе Париже, Ницце, Брюсселе, а также не столь громкие трагедии.

Как отметил один из представителей Белого дома, "всего два года назад сообщения о каждом из этих терактов постоянно были бы в выпусках новостей". "Теперь же они происходят так часто - согласно списку, более одного нападения за две недели, - что телесети не уделяют им такого внимания, как раньше", - цитирует этого чиновника газета Politico.

Ранее в тот же день, выступая на базе ВВС США Макдилл (штат Флорида), президент Дональд Трамп заявил, что "крайне бессовестная пресса во многих случаях не сообщает" о действиях террористов в Европе и по всему миру.

После этого пресс-службе Белого дома пришлось разъяснять слова главы государства. "По его мнению, журналисты не всегда освещают эти события в той же мере, как и другие", - сказал его пресс-секретарь Шон Спайсер, добавив, что пресса уделяет больше внимания политическим протестам внутри страны, чем террористическим нападениям и работе правоохранительных органов, которые обеспечивают национальную безопасность.

"Во многих случаях освещение было недостаточным", - подчеркнул Спайсер. Он также обвинил американских журналистов в том, что они не уделяют должного внимания первым шагам нового президента США "в деле создания рабочих мест и развития экономики".