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Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе

Международная панорама
7 февраля, 10:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, февраля. /ТАСС
В документе упоминаются массовые убийства в Орландо (штат Флорида), Сан-Бернардино (штат Калифорния), в ряде европейских городов, в том числе Париже, Ницце, Брюсселе, а также не столь громкие трагедии
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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Белый дом опубликовал  список из 78 недавних терактов, которые, по его мнению, были недостаточно полно освещены американской прессой. В документе упоминаются, в частности, массовые убийства в Орландо (штат Флорида), Сан-Бернардино (штат Калифорния), в ряде европейских городов, в том числе Париже, Ницце, Брюсселе, а также не столь громкие трагедии.

Как отметил один из представителей Белого дома, "всего два года назад сообщения о каждом из этих терактов постоянно были бы в выпусках новостей". "Теперь же они происходят так часто - согласно списку, более одного нападения за две недели, - что телесети не уделяют им такого внимания, как раньше", - цитирует этого чиновника газета Politico.

Ранее в тот же день, выступая на базе ВВС США Макдилл (штат Флорида), президент Дональд Трамп заявил, что "крайне бессовестная пресса во многих случаях не сообщает" о действиях террористов в Европе и по всему миру.

После этого пресс-службе Белого дома пришлось разъяснять слова главы государства. "По его мнению, журналисты не всегда освещают эти события в той же мере, как и другие", - сказал его пресс-секретарь Шон Спайсер, добавив, что пресса уделяет больше внимания политическим протестам внутри страны, чем террористическим нападениям и работе правоохранительных органов, которые обеспечивают национальную безопасность.

"Во многих случаях освещение было недостаточным", - подчеркнул Спайсер. Он также обвинил американских журналистов в том, что они не уделяют должного внимания первым шагам нового президента США "в деле создания рабочих мест и развития экономики".

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