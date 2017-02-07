Китай осудил заявление Тиллерсона о размещении ПРО THAAD в Южной Корее

Стинг и Уэйн Шортер стали лауреатами музыкальной премии "Полар"Культура 7 февраля, 11:34
Триатлонисты с ограниченными возможностями примут участие в "Лыжне России" на УралеСпорт 7 февраля, 11:29
Заксобрание Петербурга проверит помощников депутатов за акцию против передачи Исаакия РПЦОбщество 7 февраля, 11:26
Колобков: МПК тяжело идет на контакт по вопросу восстановления членства ПКРСпорт 7 февраля, 11:20
Более половины россиян выступают за нейтралитет в возможном конфликте КНР и СШАОбщество 7 февраля, 11:02
Пандусы и спецподходы к 175 объектам в Сочи обновят к Кубку конфедерацийСпорт 7 февраля, 10:55
В ВКС РФ началась внезапная проверкаАрмия и ОПК 7 февраля, 10:55
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтингов IBFСпорт 7 февраля, 10:53
Наземный городской транспорт Москвы работает в усиленном режиме в условиях морозаМосква 7 февраля, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай выступает против размещения США на территории Республики Кореи (РК) американского комплекса ПРО THAAD. Это констатировал официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя соответствующее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сделанное в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РК Юн Бён Се.
"Китайская сторона выступает против размещения Соединенными Штатами на территории Республики Кореи комплекса ПРО THAAD. Наша позиция по этому вопросу не изменится", - сказал Лу Кан.
Дипломат отметил, что развертывание системы ПРО "нанесен ущерб отношениям КНР и Республики Кореи".
Как сообщалось ранее, Тиллерсон и Юн Бён Се подтвердили важность двусторонних союзнических отношений и договорились наращивать давление на КНДР. В частности, как сообщают СМИ, госсекретарь США подтвердил намерение Вашингтона разместить комплекс ПРО THAAD на территории РК.
Республика Корея и США 8 июля 2016 года объявили о решении разместить комплекс THAAD в 2017 году на юге Корейского полуострова. Эта наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет.