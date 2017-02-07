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Китай осудил заявление Тиллерсона о размещении ПРО THAAD в Южной Корее

Международная панорама
7 февраля, 11:37 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Эта наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полет
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ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай выступает против размещения США на территории Республики Кореи (РК) американского комплекса ПРО THAAD. Это констатировал  официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя соответствующее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сделанное в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РК Юн Бён Се.

"Китайская сторона выступает против размещения Соединенными Штатами на территории Республики Кореи комплекса ПРО THAAD. Наша позиция по этому вопросу не изменится", - сказал Лу Кан.

Дипломат отметил, что развертывание системы ПРО "нанесен ущерб отношениям КНР и Республики Кореи".

Как сообщалось ранее, Тиллерсон и Юн Бён Се подтвердили важность двусторонних союзнических отношений и договорились наращивать давление на КНДР. В частности, как сообщают СМИ, госсекретарь США подтвердил намерение Вашингтона разместить комплекс ПРО THAAD на территории РК.

Республика Корея и США 8 июля 2016 года объявили о решении разместить комплекс THAAD в 2017 году на юге Корейского полуострова. Эта наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет.

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