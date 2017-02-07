Лукашенко: Белоруссии и России нужны тесные отношения по линии народной дипломатии

МИНСК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссии и России нужно устанавливать самые тесные отношения по линии народной дипломатии, чтобы никто не мог их разорвать. Об этом заявил во вторник белорусский лидер на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым.

"Надо устанавливать по линии народной дипломатии теснейшие отношения, чтобы никому из начальников наверху, ни здесь, ни там, никогда не было повадно разорвать эти отношения - мы были вместе и будем, - подчеркнул он. - Только не хотелось бы их усложнять и проходить какой-то период непонимания".

Лукашенко считает, что России не надо осложнять отношения с Белоруссией, как с Украиной. "Зачем с Белоруссией усложнять отношения, пригодится воды напиться", - резюмировал он.

Президент напомнил, что у Белоруссии и России тесная кооперация, в которой участвуют порядка 10 млн россиян, а в основе двусторонних отношений лежит экономика. "Меня упрекают в том, что я ищу интерес. Но если бы не было интереса, и вы бы сюда не приехали. Чтобы иметь навсегда братские отношения должна быть основа - это экономика, и слава богу, что она у нас очень зависима", - сказал Лукашенко.

По его словам, белорусский трактор МТЗ и продукция БелАЗа, по сути это белорусско-российская продукция, так как в ней значительный процент российских комплектующих. "Когда я стал президентом, мы выбирали, или глубоко интегрироваться с Западом, который нас в обнимку принимал или сохранить народно-хозяйственный комплекс с Россией. Вот весь ответ, куда Лукашенко повернул или поворачивает на Запад или Восток", - заметил президент, указав, что тогда при проведении референдума большинство белорусов однозначно сказало, что хочет быть с Россией.

Белоруссия, Запад и ЕврАзЭС

Глава белорусского государства уверен, что ни его, ни Белоруссию на Западе никто не ждет. "Начинаю уговаривать руководство России: да выкиньте вы из головы, ни я ни Белоруссия там (на Западе, прим ТАСС) не нужны, Лукашенко там никто не ждет", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко указал, что то, что россияне "самые близкие братья". "Если нас будут шпынять каждый раз и выкидывать из нашей России, где мы постоянно торговали, жили вместе, нам ничего не останется, как искать где-то в Африке, Азии, Китае, Евросоюзе, Латинской Америке и понемножку что-то где- то продавать, чтобы выжить", - отметил он.

"Вот создали интеграцию, меня это волнует, - поделился Лукашенко. - Зачем мы создавали единое экономическое пространство, не только в Союзном государстве, но и в ЕврАзЭС. В прошлом году мы грохнулись процентов на 40 и в этом году на 20, всего на 60". "Я об этом говорю, но это вызывает какое-то непонимание, отторжение в Москве и в Минске, но об этом надо говорить, склеивать узкие места, наши отношения", - констатировал он.