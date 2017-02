Трамп рассказал, что спит менее пяти часов в сутки

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин, Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп уделяет сну не больше 4-5 часов и по утрам выявляет очередные фальшивки американских СМИ о себе. Об этом 70-летний Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News, последний фрагмент которого был показан во вторник в эфире.

"Я работаю много и долго, обычно до полуночи или до первого часа ночи. Просыпаюсь в пять часов утра", - рассказал глава государства. "Я читаю газеты, смотрю по телевизору, что происходит... Я сразу вычисляю ложь", - продолжал Трамп, который при этом не упустил возможности в очередной раз пожаловаться на "зашкаливающий уровень бесчестия некоторых телеканалов и газет, публикующих откровенные фальшивки", особенно о президенте США.

Он не смог подобрать достаточно правдоподобного объяснения жесткой критике в своей адрес со стороны американских СМИ. "Возможно, все это от того, что мы располагаемся на разных полюсах. Они позволяли то же самое в отношении Рональда Рейгана (40-го президента США), но не в такой степени, как в отношении меня. Возможно, это просто обратная сторона медали".

"Они олицетворяют себя с прогрессом, это прекрасное слово, но это неправда. Мне кажется, что они испытывают неприязнь к любому человеку на моей стороне", - добавил Трамп.

"Я должен признаться, что на следующий день (после инаугурации 20 января) я вошел в Белый дом и сказал себе, что это просто изумительно", - рассказал республиканец. "Президентский самолет и подобные вещи, это все оставляет впечатление сюрреалистичности в определенном смысле. Однако надо это преодолевать, потому что впереди много работы. Ради создания новых рабочих мест или из-за стран, питающих к нам ненависть, все это надо преодолевать", - пояснил Трамп.

Уважение СМИ

В продолжении беседы Трамп рассказал, что считает, что со временем американские СМИ, которые, по его убеждению, решительно настроены против него, снизят резко негативный тон своих публикаций о нем.

Трамп в очередной раз утверждал, что СМИ США целенаправленно публикуют о нем "ложные новости", намеренно пытаясь выставить президента в неприглядном свете. Отвечая на вопрос ведущего Билла О'Рейли, считает ли президент, что со временем ему удастся убедить СМИ прекратить публиковать такие материалы, Трамп ответил утвердительно. "Да, я думаю, что мой успех (в качестве президента США) приведет к этому", - отметил он.

Трамп, в частности, напомнил, что он намерен вернуть в США рабочие места, и успех в этой сфере, по его мнению, положительно скажется на освещении его деятельности в СМИ.

Президент также заявил, что его не беспокоят заявления многочисленных противников, которые обвиняют его в расизме и нетерпимости. "Первое, что они делают с республиканцами и консерваторами, это разыгрывают "расистскую карту", - сказал глава Белого дома. "Они делают это со всеми, не только со мной, - подчеркнул Трамп, говоря о противниках консервативных идей. - Я вижу это, и когда ты знаешь об этом, то тебе лучше".

Ранее в интервью телекомпании CBN Трамп заявил, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию и играя таким образом на руку оппозиционной Демократической партии. По словам главы государства, подавляющее большинство СМИ в США "абсолютно нечестны" по отношению к нему. "Я не говорю о ком-то конкретно, но о большой части СМИ", - указал Трамп.

В ходе предвыборной гонки многие средства массовой информации выражали поддержку кандидату от демократов Хиллари Клинтон, которая в итоге на выборах проиграла. Сам Трамп неоднократно выступал с критикой журналистов за необъективность.

Образ жизни Трампа

Ранее в интервью журналистам газеты The New York Times миллиардер признал, что после переезда из нью-йоркского небоскреба Trump Tower в Белый дом его образ жизни кардинальным образом не изменился. Президент США сообщил, что он просыпается еще до 6 утра, смотрит телевизор и читает утренние газеты, в том числе The New York Times, New York Post и The Washington Post. С 9 утра Трамп начинает проводить встречи, а вечером также уделяет время просмотру телевизора.

Церемония вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Минутами ранее в соответствии с традицией присягу принес вице-президент Майкл Пенс.