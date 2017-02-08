Fox: Трамп впечатлен масштабом полномочий президента США

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп больше всего впечатлен масштабом полномочий президента США и размахом дел, которыми он теперь может заниматься. Об этом республиканец сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Трампу был задан вопрос о том, что его больше всего поразило после вступления в должность президента США. "Масштаб и значимость всего. Я ранее был крупным предпринимателем на рынке недвижимости. Я бывало строил здания за $500 млн или $900 млн. А сейчас у меня есть возможность сэкономить $600 млн на контракте строительства партии самолетов", - рассказал Трамп, назвав в качестве примера будущие поставки американских истребителей F-35 производства корпорации Lockheed Martin.

Ранее он заявил, что расходы на программу создания новейших F-35 крайне высоки, в связи с чем он обратился к компании Boeing с просьбой назвать, в какую цену может обойтись производство сравнимых по показателям истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet. Глава Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон обещала предпринять усилия с тем, чтобы снизить цену на F-35.

У Хьюсон в январе состоялся с Трампом разговор, в ходе которого она заявила, что "отчетливо и ясно" услышала его слова о непомерных ценах на F-35. "Я дала ему свое личное обязательство снизить стоимость (F-35)", - заявила глава корпорации.

Одноместный всепогодный истребитель пятого поколения F-35 Lightning-2 спроектирован Lockheed Martin с использованием технологии "стелс". Первый полет машина совершила в декабре 2006 года. В ее создании приняли участие США, Великобритания, Италия и ряд других стран. В США F-35 выпускается в трех разных модификациях (для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты), стоимость одного истребителя составляет примерно $100 млн.

F/A-18E/F Super Hornet - американский палубный истребитель-бомбардировщик, совершивший первый полет в 1995 году и с тех пор активно используемый Вооруженными силами США. Этот самолет был разработан авиастроительной корпорацией McDonnell Douglas, которая объявила о своем слиянии с Boeing в 1997 году.