На Украине стартует кампания по "отбеливанию" бандеровцев

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украинский институт национальной памяти проведет информационную кампанию о деятельности Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенной в РФ).

Об этом сообщил на пресс-конференции глава института Владимир Вятрович.

"В этом году мы начинаем электронную кампанию под названием "УПА: ответ непокоренного народа", - заявил Вятрович, добавив, что информационная кампания стартует в среду. "Заданием кампании на первом этапе будет распространение информации о борьбе повстанцев с нацистскими оккупантами. Во второй половине 2017 года кампания будет посвящена антикоммунистическому фронту борьбы УПА, в контексте борьбы народов стран Балтии и Восточной Европы против коммунистического тоталитарного режима", - рассказал Вятрович.

Бандера может помешать Украине интеграции в ЕС

Накануне глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что прославление лидера украинского националистического движения Степана Бандеры на Украине может помешать ее интеграции в Евросоюз. "Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел", - подчеркнул Качиньский.

Политик также утверждает, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков". "Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться, чтобы на Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков", - отметил он. Ранее Качиньский заявил, что отношения Варшавы и Киева под вопросом. По его словам, они зависят от позиции последнего по историческим вопросам.

На совести УПА тысячи убитых украинцев, поляков, евреев

В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации эти события достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов, жертвами чего стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики.

После освобождения Украины от фашистов УПА стала действовать против военнослужащих Красной Армии, сотрудников советских правоохранительных органов и партийных работников, колхозных активистов, представителей интеллигенции, приехавших с востока страны. Формально деятельность штабов и подразделений УПА была прекращена 3 сентября 1949 года, но отдельные мелкие группы действовали до начала 1956 года.

Сам лидер украинского националистического движения ХХ века Степан Бандера, тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, является фигурой, вносящей раскол в современное украинское общество. Оценки его деятельности колеблются от абсолютно положительных в ряде западных областей страны до резко отрицательных на остальной территории Украины. Бандера в 1941-1959 годах был руководителем ОУН. На совести бойцов ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. За террористическую деятельность до войны в современной Польше Бандеру считают преступником и террористом.

Сейм Польши 22 июля 2016 года принял постановление, в котором преступления ОУН и УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом. Между тем Верховная рада в 2015 году признала деятельность ОУН-УПА борьбой за независимость Украины.